Roma : José Mourinho était déjà exclu de son poste à l’UEFA

Ce jeudi, José Mourinho a été suspendu par l’UEFA pour les quatre prochains matches européens de son club après avoir eu des propos injurieux envers l’arbitre de la finale de Ligue Europa. Quelques heures après, d’après plusieurs médias italiens, le Special One aurait prévenu l’instance européenne par mail de son intention de déserter son poste. Mais la réalité aurait été bien différente.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le coach portugais aurait en fait été exclu par le conseil avant même l’annonce de son départ. Ce dernier aurait donc tenté de prendre les choses en main en public en envoyant ce mail, alors que son départ était déjà acté en privé. Le média The Athletic avait pourtant donné le détail de ce courrier. « J’ai le regret de vous informer que, avec effet immédiat, je démissionne de ma participation à ce groupe. Les principes auxquels je croyais pleinement lorsque j’ai rejoint le groupe n’existent plus et je me sens obligé de prendre cette décision. En outre, je vous prie de bien vouloir également communiquer ma décision au président, M. Aleksander Ceferin », avait notamment écrit Mourinho à Zvonimir Boban, président du board de l’UEFA.

