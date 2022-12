La révélation de Virgil van Dijk après l’élimination en Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Revenu avec son club de Liverpool après des semaines de Coupe du Monde avec les Pays-Bas, Virgil van Dijk (31 ans) a cauchemardé après l’élimination de son pays, en quart de finale contre l’Argentine, après un scénario complètement fou. Il fera son retour avec sa formation, ce vendredi (21h, 18e journée), à Anfield contre Leicester.

« Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours après ce match. Vous êtes si proche, même après avoir été mené 2-0… Malheureusement, vous ratez un gros coup et cela fait très mal, j’ai eu un après-midi et une nuit très difficiles. J’ai abandonné le football pendant un certain temps et j’en ai profité pour être avec ma famille (…) », a révélé le patron de la défense néerlandaise, à Viaplay via AlfredoPedulla.

