Équipe de France : Zinedine Zidane a métamorphosé Eduardo Camavinga

Souvent, pour jauger le potentiel d’un joueur à l’heure actuelle, il faut se rappeler la vision que l’on avait de lui à ses débuts. Déflagration lors de ses premiers pas avec Rennes à seulement 17 ans en 2019, Eduardo Camavinga était destiné à accomplir de très grandes choses dans le football. Arrivé au Real Madrid en 2021, le milieu de terrain joue un rôle assez important dans le sacre en Ligue des Champions avec des entrées presque impactantes à chaque fois. Depuis cette saison-là, le natif de Miconje alterne entre le bon et le moins bon. Que cela soit avec Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ou Alvaro Arbeloa, Camavinga n’a jamais su exploiter son plein potentiel. Souvent sur le banc, Camavinga a vu la concurrence le dépasser au fil des années. La saison dernière, le joueur formé à Rennes a sûrement réalisé la pire cuvée de sa carrière.

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Remplaçant quasiment à chaque fois, Camavinga avait notamment saboté son équipe avec une expulsion stupide face au Bayern Munich en quarts de finale de Ligue des Champions. Une erreur qui avait entamé sa confiance et qui l’avait encore plus fragilisé. Pour toutes ces raisons, Didier Deschamps avait décidé de se passer de lui lors de la dernière Coupe du Monde. Une anomalie tant les projections étaient grandes autour de Camavinga à ses débuts en Bretagne. Sous l’impulsion de José Mourinho, Camavinga joue plus depuis le début de saison. Epargné par les pépins physiques, il parvient également à montrer des choses intéressantes. Avec ce léger regain de forme, Zinedine Zidane a décidé de le convoquer pour son premier rassemblement sur le banc des Bleus. Un choix qui s’est finalement avéré plus que fructueux.

Madrid s’enflamme avec la connexion Zidane-Camavinga

Auteur d’un rassemblement de qualité avec des titularisations brillantes, Camavinga était encore titulaire ce lundi soir au Stade de France face à la Belgique. Le joueur de 23 ans a livré une prestation de haute voltige lors du succès éclatant des Bleus face à la Belgique (4-1). Auteur de 88 minutes de très haut niveau, le milieu de terrain a régné en maître sur l’entrejeu tricolore. Avec une propreté admirable marquée par 89 % de passes réussies et pas moins de 11 transmissions tranchantes vers le dernier tiers, il a été la plaque tournante par laquelle toutes les offensives françaises ont pris forme, dictant le tempo de la rencontre avec une aisance et un calme désarmants.

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Camavinga & Zinédine Zidane https://t.co/MeVpUBM6e6 — Batman (@Gotham__1907) October 5, 2026

Aux côtés d’un bon Manu Koné, l’international français a étalé un volume de jeu impressionnant pour étouffer les velléités belges pendant la majeure partie du match. Véritable râtisseur de ballons, Camavinga s’est démultiplié aux quatre coins du terrain pour signer 8 récupérations en plus de 4 interceptions. Un retour au haut niveau qui fait chavirer Madrid. En Espagne, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à s’enflammer avec le retour en forme de Camavinga, qui est décrit comme métamorphosé par Zinedine Zidane. Une chose est sûre, le milieu de terrain a très probablement déjà composté son billet pour les prochains rassemblements des Bleus.