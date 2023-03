Thierry Henry connaît le prochain club de Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Où évoluera Jude Bellingham la saison prochaine ? C’est la question qui vampirisera tous les esprits l’été prochain. Pourtant, Thierry Henry semble lui déjà connaître la réponse à cette énigme. Présent sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo ce mardi à l’occasion du 1/8 de finale retour entre Chelsea et le Borussia Dortmund (2-0), l’ancien international français a exprimé son admiration pour le joueur, avant de laisser sous-entendre avec Jamie Carragher qu’il rejoindrait Liverpool cet été.

«Ce que j’aime chez lui, c’est la façon dont il veut toujours le ballon, il ne se cache jamais, attaque, défend. Il peut faire ce qu’il veut et on comprend pourquoi beaucoup d’équipes le veulent. Il est très complet», a d’abord lancé la légende d’Arsenal, avant de tendre une perche à Carragher. «Nous avons une petite idée d’où Bellingham pourrait aller, n’est-ce pas Jamie ?», a-t-il souri avant que l’ancien joueur de Liverpool n’enchérisse : «j’espère et je croise les doigts». Vraie information ou partie de poker menteur, à vous de trancher.

