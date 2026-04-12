Atlético de Madrid : rebondissement dans le dossier Éderson

Le dossier Éderson à l’Atlético de Madrid est aujourd’hui complètement à l’arrêt. Le club madrilène qui en avait fait une priorité pour renforcer son milieu de terrain se retrouve désormais face à une impasse après plusieurs mois de négociations avancées avec l’Atalanta et l’entourage du joueur. Un accord semblait se dessiner, mais les discussions ont récemment été gelées, rendant l’opération beaucoup plus incertaine selon le journal AS.

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En effet, le club de Bergame réclamerait autour de 45 millions d’euros pour céder son milieu de terrain, une somme jugée excessive par les dirigeants madrilènes qui cherchent à faire baisser le prix. Sous contrat jusqu’en 2027, Éderson reste très convoité sur le marché européen, mais avait donné sa préférence à l’Atlético. Malgré cela, le dossier est dorénavant au point mort, chaque partie campant sur ses positions. Affaire à suivre…