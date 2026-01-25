CAN 2025 : la sortie forte de Philippe Diallo sur la finale chaotique

Dans un entretien accordé à Ouest-France, le président de la FFF, Philippe Diallo, a été interrogé sur la finale dramatique de la CAN entre le Maroc et le Sénégal. Pour le patron du football français, ces quelques minutes chaotiques ne doivent pas faire oublier le succès de l’édition marocaine : «d’abord, la CAN a été un très beau tournoi organisé par le Maroc. Et puis malheureusement, il y a eu tous les incidents qui ont terni à la fois la finale et qui ont donné peut-être une image du tournoi malheureusement un peu plus négative. Il y a eu une sorte non seulement de flottement, mais un moment peut-être presque de chaos, qui a pénalisé à la fois les acteurs du jeu, et puis tous ceux qui regardaient cette finale.»

Il a poursuivi en affirmant le rôle capital d’une fédération dans l’arbitrage : «les polémiques et l’arbitrage, c’est presque aussi vieux que le football ! D’ailleurs, parfois, c’est ce qui crée aussi une forme de lien social, puisque lorsqu’il y a polémique, le lendemain, avec ses amis au café, on en discute. Donc ça fait partie un peu de la vie du football. Notre rôle à la Fédération, puisque nous sommes en charge de cette compétence, c’est de faire en sorte que l’arbitrage français soit le plus performant possible et de réduire la marge d’erreur pour faire en sorte que l’équité sportive soit respectée.»