AS Monaco : pas de clause de rachat pour Paris Brunner

Auteur d’un début de saison canon avec l’AS Monaco où il comptabilise 6 buts en 7 matches, Paris Brunner (20 ans) impressionne sous les ordres de Filipe Luis. Le buteur allemand a d’ailleurs laissé de bons souvenirs à son ancien club le Borussia Dortmund qui est attentif à sa situation. La presse allemande a évoqué une possible clause permettant de faciliter son retour dans la Ruhr.

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Si cette clause existe bien, ce n’est pas une clause de rachat comme on pourrait s’y attendre. Selon nos informations, le Borussia Dortmund dispose d’une clause qui permet de s’aligner sur une autre offre provenant d’un autre club. Cela permet ainsi aux Marsupiaux d’être mis au courant si le joueur dispose d’autres prétendants. Cependant, elle n’est pas pour autant prioritaire pour l’attaquant sous contrat jusqu’en juin 2028.