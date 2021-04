Le football anglais se mobilise contre le cyberharcélement

C’est une véritable manifestation auquel on assiste en ce moment même. Ce vendredi matin, plusieurs clubs et joueurs anglais ont posté le même message sur leurs réseaux sociaux, expliquant qu’ils allaient désactiver leur compte à partir d’aujourd’hui 15 heures jusqu’à lundi, 23h59.

Parmi eux, on peut citer Wayne Rooney, ou encore le club de Liverpool qui ont relayé ce même message : «ce week-end, le football anglais s'associe à d'autres organisations et sports pour boycotter les médias sociaux et exiger un changement. Nous demandons une action significative pour mettre fin à la discrimination infâme que les joueurs et bien d'autres personnes subissent sur les médias sociaux.»

English football, alongside other sports, organisations and individuals, will switch off social media accounts from 3pm today until 11.59pm on Monday 3 May.



Social media companies must do more to #StopOnlineAbuse. Join us and switch off too, as we collectively demand change. pic.twitter.com/4n45KluoOZ