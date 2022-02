Liga : le Deportivo Alavés dompte Valence

La 24e journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un duel entre le Deportivo Alavés et le Valencia CF. Douzième, Valence restait sur six matches de suite en Liga tandis que le Deportivo Alavés pointait à une décevante 19e place. Le relégable virait néanmoins en tête à la pause avec le but précoce du Sénégalais Mamadou Loum (14e).

Malmené, Valence tentait de réagir au retour des vestiaires. Finalement, les Murciélagos obtenaient un penalty à force de pousser suite à une main dans la surface. Gonçalo Guedes se chargeait de transformer la sentence (62e). Valence concédait cependant à son tour un penalty qui était transformé par Joselu (76e). Tenant cet avantage de 2-1 jusqu'au bout, Alavés se relance et remonte à la 18e place en revenant à trois points du premier non relégable. De son côté, Valence enchaîne un septième match sans victoire et continue de dégringoler.