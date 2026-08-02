Randal Kolo Muani quitte le PSG et retourne à la Juventus

Comme on se retrouve. Un an après son départ de la Juventus, au terme d’un prêt de 6 mois florissant, Randal Kolo Muani (27 ans) repart dans le Piémont, cette fois-ci dans le cadre d’un transfert définitif. Le tout devrait rapporter 38 millions d’euros au PSG, assorti de 12 millions d’euros de bonus. « Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus. Randal Kolo Muani retrouve donc la Juventus après un premier passage sous les couleurs turinoises en 2025. Le Paris Saint-Germain remercie Randal Kolo Muani et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a annoncé le club parisien dans son communiqué.

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L’attaquant espérait retrouver le sourire en Italie. C’est ici qu’il a laissé pour la dernière fois. En janvier 2025, il avait été cédé pour six mois au club piémontais pour une expérience concluante. Grâce à ses 10 buts et 3 passes décisives (en 22 rencontres toutes compétitions confondues), l’international français avait montré qu’il n’avait en rien perdu son football. Il a simplement de l’environnement adéquat. Depuis son départ, l’ancien Nantais n’a pas réussi à retrouver de bonnes sensations sur la durée.

Des très longues négociations avec la Juventus

Incapable de répondre aux exigences financières du PSG, la Juve a dû se résoudre à le laisser filer l’été dernier, malgré de nombreuses tentatives. Le finaliste de la Coupe du Monde 2022 s’en est allé à Tottenham, toujours sous la forme d’un prêt. Ça n’a donc pas collé. Après cinq petits buts sur l’ensemble d’une saison chaotique de bout en bout pour les Spurs, Kolo Muani a fait son retour à Paris, qui voulait absolument se débarrasser de lui afin de récupérer quelques billes.

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Le Paris Saint-Germain annonce le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus.



Le Club remercie Randal et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. 💪



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Le club de la capitale l’a tout de même recruté à l’été 2023 pour 95 M€ au terme d’un bras de fer engagé avec l’Eintracht Francfort. Dans les faits, ce mariage n’a jamais pris. RKM se disputait la place de remplaçant de luxe de Kylian Mbappé avec Gonçalo Ramos. Le Portugais a fini par obtenir gain de cause aux yeux de Luis Enrique. Après un premier prêt à la Juve, il y en aura donc un second. Les négociations furent encore très longues avec la Vieille Dame, mais cette fois-ci un accord a bel et bien été trouvé pour un départ définitif du natif de Bondy, qui s’est engagé pour cinq ans à la Juve.