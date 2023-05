Vidéo : le retour de Messi à l’entraînement rend fous de rage les Twittos

La suite après cette publicité

Suspendu après l’histoire autour de son voyage polémique en Arabie saoudite, Lionel Messi a été au cœur de l’actualité sportive au cours de ces derniers jours. Malgré ses excuses publiques, l’attaquant argentin a été suspendu pendant deux semaines par le Paris Saint-Germain et il avait donc été absent du groupe pour la rencontre à Troyes, gagnée par les Parisiens (3-1). Via ses médias sociaux, le club de la capitale a annoncé que le numéro 30 était de retour à l’entraînement, ce lundi, et devrait participer normalement à la prochaine séance collective prévue mardi au centre d’entraînement. De quoi laisser penser qu’il pourrait être disponible pour la réception d’Ajaccio, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Ce qui met en rogne les Twittos !

