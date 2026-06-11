Coupe du Monde 2026 : l’Espagne ne sait pas quoi faire avec Lamine Yamal !

Elle fait clairement partie des favoris pour cette Coupe du Monde 2026. Championne d’Europe avec une supériorité assez écrasante sur ses adversaires, l’Espagne est logiquement très attendue en terres américaines pour ce tournoi. Les Ibères disputeront leur premier match de poules lundi après-midi, face au Cap-Vert. Une rencontre logiquement assez abordable pour les troupes de Luis de la Fuente, mais certains doutes habitent encore la tête du sélectionneur espagnol, ainsi que celles des médias et des supporters.

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Ils concernent principalement Lamine Yamal. Touché au biceps fémoral avec le Barça, le petit prodige catalan n’a plus joué depuis le 22 avril dernier et ce match contre le Celta, et n’a donc pas participé aux deux tests amicaux de la Roja, face à l’Irak et contre le Pérou. Une question se pose, alors que le joueur est a priori enfin remis de ses pépins physiques : doit-il être titulaire face au Cap-Vert ? Est-il prudent de risquer une rechute dans un match où l’Espagne n’a a priori pas forcément besoin de lui ? Des questions similaires se posent déjà pour le deuxième match face à la sélection saoudienne.

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Titulaire ou pas ?

C’est un véritable débat national de l’autre côté des Pyrénées, où on sait que Lamine Yamal sera primordial pour espérer aller loin, et qu’en cas de nouvelle blessure, les chances de l’Espagne s’amenuiseraient considérablement. Laisser Lamine Yamal "au frigo" semble être la décision la plus sage pour beaucoup, mais d’autres estiment aussi qu’il doit jouer pour prendre du rythme et arriver lancé pour les gros rendez-vous qui se présenteront à l’Espagne. Certains préviennent aussi : le match contre le Cap-Vert, puis celui contre l’Arabie saoudite, ne seront pas une partie de plaisir pour l’Espagne, et il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour gagner. Donc faire jouer Lamine Yamal.

« Il s’entraîne bien. Il franchit les étapes, les docteurs et De La Fuente décideront », a expliqué Aitor Karanka à Onda Cero, directeur sportif de la Fédération Espagnole, dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour l’instant, comme l’indique la Cadena SER, la tendance est plutôt à une entrée en cours de jeu. Lamine Yamal démarrerait donc ce premier match sur le banc, puis ferait son entrée en deuxième période, en espérant que la Roja ait déjà plus ou moins plié la rencontre. Quoi que décide Luis de la Fuente, son choix fera de toute manière beaucoup parler…