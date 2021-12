Manchester City : les confidences de Jack Grealish sur l'énorme poids de son transfert

La suite après cette publicité

Alors qu'il évoluait encore en Championship en 2019, Jack Grealish (26 ans) est devenu le transfert le plus cher de l'été dernier. Après l'Euro 2020 avec l'Angleterre, Manchester City n'a pas hésité à lâcher environ 120 millions d'euros pour l'arracher à Aston Villa, alors qu'il était courtisé par les plus grandes écuries de Premier League. Mais après un début de saison en grande forme, le natif de Birmingham a connu ses premières critiques sous le maillot des Cityzens, en raison de performances en deçà des attentes.

Interrogé sur Sky Sports, Grealish est revenu sur son adaptation à la formation de Pep Guardiola. «Je me suis bien débrouillé jusqu'à présent. J'ai encore beaucoup à donner. Cela a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Je suis encore en train d'apprendre et de m'adapter. J'ai entendu dire que certaines personnes mettent un an à s'adapter ici, alors peut-être que ce sera la même chose pour moi. L'année prochaine, je veux marquer plus de buts et faire plus de passes décisives (...) C'est fou parce que les exigences ici sont si élevées, sur le terrain et en dehors. C'est incroyable et c'est la raison pour laquelle ils ont eu autant de succès au fil des années», a-t-il avoué.

Jack Grealish est venu à City pour «gagner des trophées»

Conscient de sa valeur astronomique, le milieu de terrain s'est expliqué et peut comprendre ses détracteurs. «Avec un prix de 100 millions de livres sterling (120 millions d'euros), lorsque vous traversez une période creuse, les gens vous demandent si vous en valez vraiment la peine. "Où sont ses buts, où sont ses passes décisives ?" Je comprends cela, mais je dois considérer comme un privilège le fait que le club ait voulu dépenser autant d'argent pour moi et j'espère pouvoir le leur rendre en marquant des buts et en remportant des trophées.»

Enfin, Jack Grealish est revenu sur ses ambitions et a admis qu'il souhaitait rester longtemps à Manchester City afin d'enchaîner les titres. «Je suis venu ici à City pour essayer de gagner des trophées. C'est ce que vous regardez à la fin de votre carrière - les trophées et les médailles. Le fait de perdre avec l'Angleterre m'a donné encore plus envie de gagner des trophées avec City. Nous jouons un excellent football en ce moment et nous nous donnons une bonne chance de remporter quelques trophées. C'est pour cela que je suis venu ici.»