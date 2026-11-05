L’OL a bouclé l’arrivée du successeur de Paulo Fonseca

L’Olympique Lyonnais a quasiment bouclé l’arrivée du successeur de Paulo Fonseca, parti au Sporting CP. Les dirigeants de l’OL ont indiqué à Canal+ que l’arrivée de Carlos Vicens, ancien entraîneur de Braga, est bouclée. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, le technicien espagnol de 43 ans est libre de tout contrat depuis octobre dernier.

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Son licenciement était intervenu après une série de résultats négatifs, avec trois défaites consécutives face au Gil Vicente (1-2), à Copenhague (0-3) et au Sporting (1-3), ainsi qu’un nul contre Santa Clara (0-0). Avant cela, il avait guidé le club portugais vers une demi-finale de la Ligue Europa. Le natif de Colonia de Sant Jordi devrait arriver durant la trêve internationale, permettant ainsi à Jorge Maciel de poursuivre son intérim contre Brest, dimanche en Ligue 1.