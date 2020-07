Manchester City a lancé l'assaut pour la pépite Ferran Torres

Ferran Torres sera l'un des joueurs les plus convoités du mercato estival. Depuis des mois déjà, on parle de lui pour les plus grosses écuries du Vieux Continent, à l'image de Manchester City, de la Juventus ou du Borussia Dortmund. La pépite espagnole de Valence (20 ans) a effectivement de grandes chances de quitter son club cet été, notamment parce que son contrat expire en juin 2021 et que les deux parties ne trouvent toujours pas d'accord pour une prolongation.

La suite après cette publicité

Et ces derniers jours, on a aussi appris que Valence souhaite mener à bien une énorme révolution dans son effectif, se séparant de nombreux cadres. Si Ferran Torres n'est a priori pas concerné, puisqu'il s'agit plutôt de tauliers comme Dani Parejo, Francis Coquelin ou Rodrigo Moreno, on peut imaginer qu'une bonne offre ne sera pas refusée, d'autant plus que sa situation contractuelle "obligera" les dirigeants du club espagnol à le vendre.

Manchester City s'est fixé un prix maximum

Ces dernières heures, un club semble avoir pris les devants. Il s'agit de Manchester City, et Marca donne plus de détails à ce sujet. Les Citizens ont déjà un accord avec l'habile ailier espagnol, et se sont fixés un prix maximum à payer : 35 millions d'euros. La clause libératoire du joueur est de 100 millions d'euros, mais les Skyblues n'ont pas l'intention de mettre autant d'argent sur la table et comptent bien profiter du fait qu'ils soient en position de force sur ce dossier. Valence a d'ailleurs besoin de vendre pour 45 millions d'euros pour être dans le vert.

De son côté, Superdeporte confirme clairement l'intérêt du club de Premier League pour le joueur formé à Valence. On apprend également que les Citizens pourraient inclure Yangel Herrera dans leur offre pour Torres. Le milieu de terrain vénézuélien de 22 ans a brillé cette saison en Liga pendant son prêt à Granada et il plaît beaucoup aux Ches. Il pourrait donc être le facteur X de cette opération qui sera sans aucun doute l'un des feuilletons du mercato estival.