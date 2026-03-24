Ligue des Champions : Liverpool enrage déjà contre le PSG

La Ligue de Football Professionnel se retrouve bien embêtée. Elle va devoir trancher entre le Paris Saint-Germain, qui a demandé le report de son match face au Racing Club de Lens entre ses deux 1/4 de finales de Champions League face à Liverpool, et les Nordistes, qui ne souhaitent pas accéder à cette demande car ils ne joueraient pas durant 15 jours avant d’enchaîner 3 rencontres en 8 jours. Hier, les Sang-et-Or ont pris position publiquement via un communiqué de presse officiel. La balle est désormais dans le camp de l’instance dirigeante du football français, qui va devoir prendre une décision qui fera quoi qu’il arrive des heureux et des déçus. Ce conflit entre Parisiens et Lensois fait d’ailleurs beaucoup parler dans l’Hexagone.

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Mais pas uniquement. En Angleterre, on suit forcément de très près cette affaire. C’était déjà le cas lors du 1/8e de finale face à Chelsea. Les champions d’Europe avaient pu se reposer entre les deux matches face aux Blues, puisque le FC Nantes, qui joue son maintien, avait accepté la demande du club de NAK. C’est son droit. C’est aussi le droit des Nordistes de refuser comme celui de Paris de demander puisque le règlement le permet. De l’autre côté de la Manche, cette pratique a fait couler de l’encre puisque les Blues avaient joué face à Newcastle entre les deux manches contre le PSG. Cette fois-ci, c’est au tour de Liverpool de faire face à cette situation. Opposés aux Parisiens le 8 avril au Parc des Princes, les Reds les recevront le 14 avril à Anfield pour le match retour.

La demande du PSG fait parler

Entretemps, le club de la Mersey accueillera Fulham le 11 avril à 18h30, soit 3 jours après le match aller et 3 jours avant la manche retour. Forcément, les deux équipes ne seront pas sur un même pied d’égalité, si la demande de Paris est acceptée. En Angleterre, une telle pratique n’est pas autorisée et surprend. Le Liverpool Echo a d’ailleurs évoqué le fait que «le PSG est critiqué pour son projet en Ligue des champions». Idem pour le Daily Mail. «Le Paris Saint-Germain entre en guerre contre ses rivaux de Ligue 1, le géant français cherchant à reprogrammer la rencontre afin de prendre l’avantage avant le choc de Ligue des champions face à Liverpool.»

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The Sun s’est aussi emparé du sujet. «Le PSG demande le report d’un match crucial de Ligue 1, en marge des rencontres de Ligue des champions de Liverpool (…) Le PSG cherche à reprogrammer son duel pour le titre de Ligue 1 face à Lens afin de prendre l’avantage sur Liverpool. Le PSG n’a aucune envie qu’un match aussi difficile vienne perturber sa défense du titre européen. Mais leurs protestations ne semblent pas avoir beaucoup d’impact, la Fédération française de football étant heureuse d’aider l’équipe de Luis Enrique. Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit pour le PSG. Un match de championnat a été reporté afin de faciliter leur préparation pour le match aller contre Chelsea en huitièmes de finale.»

De vives réactions à Liverpool

The Sun précise : «cette nouvelle a provoqué la fureur des supporters de Chelsea – le club de l’ouest londonien a finalement perdu 8-2 sur l’ensemble des deux matches. Il semble que ce genre de demandes soit monnaie courante en France.» Et cela préoccupe sérieusement Liverpool, qui l’a mauvaise, selon Mundo Deportivo. «Cette demande a déjà suscité l’inquiétude à Liverpool, qui voit ses rivaux européens bénéficier d’une pause entre les matches aller et retour – les Reds doivent recevoir Fulham – et à Lens, qui préférerait affronter un PSG affaibli après le match aller contre Liverpool et également avec le match retour en tête, dans une rencontre décisive pour le titre de Ligue 1.»

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Des supporters anglais sont aussi mécontents. Sur X, l’un d’eux a lancé : «le RC Lens a officiellement fait part de son opposition à la demande du PSG de reporter son match de championnat entre les rencontres de Liverpool en Ligue des Champions. Il s’agit d’une question de principe footballistique et de respect de l’intégrité du championnat.» Un autre a ajouté : «c’est hilarant de voir comment ils réagissent comme si jouer un match de championnat était une sorte de fardeau injuste. Lens leur rappelle simplement qu’ils doivent travailler pour obtenir leurs titres, et non pas les recevoir sur un plateau avec un calendrier reprogrammé.» Un dernier a écrit : «c’est absolument scandaleux qu’ils s’en tirent toujours comme ça. Et l’équipe adverse n’a même pas son mot à dire. Un grand club décide de tout dans son championnat. Encore un club corrompu.» Liverpool peut être mécontent, Paris est dans son droit. La décision de la LFP est très attendue et pas qu’en France.