«On bloque 30 000 IP en Espagne» : Javier Tebas et le football mondial tirent la sonnette d’alarme sur la piratage !

Dans les salons feutrés du stade Roland-Garros, à Paris, les représentants du sport français ne se sont pas retrouvés pas pour parler de revers gagnants ou de calendriers sportifs, mais d’un adversaire invisible qui menace directement l’économie des compétitions. Diffuseurs, ayants droit, autorités publiques, policiers spécialisés et régulateurs se réunissent pour dresser un constat devenu impossible à ignorer, le tout devant un large parterre de journalistes. Le piratage audiovisuel, longtemps considéré comme une simple nuisance technologique, s’est transformé en un phénomène massif porté par l’explosion des abonnements IPTV illégaux. Pour quelques euros par mois, ces services donnent accès à l’ensemble des grandes affiches du football mondial, de la Ligue des Champions aux grands championnats européens, contournant totalement les diffuseurs officiels. En France, les estimations les plus récentes évoquent près de 8 millions de boîtiers ou abonnements IPTV illégaux en circulation. Le manque à gagner pour l’écosystème sportif est colossal, autour de 400 millions d’euros par an, soit un montant proche de l’ensemble des droits télévisés domestiques de la Ligue 1. À l’heure où le football français traverse une période d’incertitude économique et tente de préserver l’équilibre fragile de son modèle, ce siphonnage silencieux pèse lourd. Derrière chaque match regardé illégalement, ce sont des recettes qui échappent aux clubs, aux diffuseurs et à tout un système qui repose sur la valeur du direct sportif.

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Mais l’enjeu dépasse désormais la seule question économique. Ce que décrivent les intervenants réunis à Paris ressemble de plus en plus à un problème de sécurité et de criminalité organisée. Les flux pirates, les plateformes de streaming illégales et les réseaux IPTV constituent aujourd’hui un marché mondial extrêmement lucratif, souvent contrôlé par des structures mafieuses capables d’opérer à l’échelle internationale. Le piratage de contenus audiovisuels sportifs représente plusieurs dizaines de milliards d’euros de pertes chaque année dans le monde, avec le football comme cible privilégiée. En Europe, une part significative des amateurs de sport admet avoir déjà utilisé au moins une fois un service pirate pour regarder un match. La banalisation du phénomène inquiète particulièrement les diffuseurs et les ligues, car elle transforme progressivement l’accès illégal en norme culturelle chez une partie du public. Pour les autorités françaises, la question n’est plus seulement de protéger les droits télévisés, mais de défendre un modèle sportif entier. Les droits audiovisuels financent les centres de formation, les infrastructures, la compétitivité des clubs et, plus largement, l’économie du sport professionnel. À mesure que les réseaux pirates se perfectionnent et que les abonnements illégaux se multiplient, la bataille devient une véritable course contre-la-montre pour préserver la valeur du spectacle sportif et éviter que le football français, déjà fragilisé, ne voie son modèle économique encore davantage fissuré.

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Un vrai combat à mener pour le football français

Présent à Paris, Javier Tebas a pris le temps de détailler le combat qu’il mène activement depuis plusieurs années en Espagne. Un exemple dont la France espère s’inspirer. «Il n’y a pas de grandes différences entre l’Espagne et la France dans cette fraude. Il y a aussi des IPTV, des VPN, des peer-to-peer… Nous avons réussi à avoir deux décisions de justice qui ont pu attaquer le piratage. On a pu bloquer de manière dynamique pendant les événements en live. Mais le blocage est plus lent en France. Quand nous trouvons des règles nouvelles, les pirates sont encore loin devant nous. On a une équipe qui surveille l’évolution de ce piratage. Il faut connaître très bien la traçabilité de ces pirates, la source initiale. C’est un appel à vous la France. Je me suis déplacé en Chine pour discuter de piratage. Nous avons détecté des groupes de cyberdélinquance qui contrôlent tout le monde. Ils sont importants et agissent au Kurdistan, en Bulgarie, en Arménie et en Chine. Ce sont des structures pyramidales. Ces groupes travaillent jusqu’au sommet. Ils rachètent des outils pour développer des technologies», a-t-il déclaré à cet événement parisien organisé par l’Association pour la protection des programmes sportifs (APPS). Selon un clip officiel de la Liga diffusé avant son intervention, la ligue espagnole perd entre 600 et 700 millions d’euros à cause du piratage et près de 194 000 emplois sont menacés. Côté français, le piratage représente aujourd’hui un défi majeur pour la diffusion du football. La Ligue 1 est de loin la compétition la plus piratée, avec 54 % des personnes regardant du football qui admettent la visionner via des moyens illégaux.

Le prix des abonnements reste la principale raison avancée par les utilisateurs. Selon les estimations, 59 % des fans auraient déjà regardé la Ligue 1 par des canaux non officiels, soit près de deux millions de personnes, entraînant un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros pour les diffuseurs et les acteurs du football. Par ailleurs, 18 % des supporters affirment même refuser de payer pour regarder des matchs. «Il fallait changer notre état d’esprit. Le sujet prenait une ampleur. Il y a un changement de stratégie. On a dû convaincre les juges et la justice pour faire passer une nouvelle législation. On n’avait pas de cadre comme le Sénat français. On a dû les persuader avec la propriété intellectuelle et audiovisuelle. Il s’agissait de faire un travail judiciaire en profondeur. Il fallait que tous les grands acteurs audiovisuels en Espagne soient intégrés et convaincus. Leur collaboration est essentielle. Soit ils étaient du côté du vol, soit ils travaillaient avec nous. Fallait aussi convaincre les acteurs de la technologie et de la communication. Notre équipe met l’accent sur la traçabilité pour cette lutte. Il faut avoir des preuves pour bloquer un contenu. On ne peut pas bloquer une adresse IP ou une IPTV sans preuve de piraterie. Il faut prendre le numéro d’hébergeur, des photos, et on communique ces preuves aux acteurs de notre collaboration. Tout peut se passer en 3 minutes. Ce que nous bloquons en Espagne, ne concerne pas que La Liga mais aussi la Ligue 1, la Formule 1, Netflix…», a ajouté Tebas qui a précisé que LaLiga a investi près de 12 millions d’euros pour lutter contre la piraterie. La piraterie a été réduite de «près de 60%» en Espagne ces dernières années, selon le président de l’institution.

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«La technologie utilisée par les pirates a deux aspects. Ils utilisent des technologies que nous avons créées C’est une question de secondes. Ils changent d’une IP à une autre IP rapidement. Le temps d’envoyer les preuves, ils ont muté vers un autre hébergeur. On utilise de l’IA pour anticiper les choses. On travaille désormais sur le peer-to-peer. Ce sont des réseaux d’ordinateur reliés. Par jour, on bloque 30 000 IP en Espagne, dont 9 000 IPTV. 40 euros par mois, cela correspond à 10 euros par weekend et 3 euros par jour, c’est pas cher pour du divertissement», a-t-il conclu. Malgré l’ampleur du phénomène, les acteurs du sport et de l’audiovisuel veulent croire à un tournant dans la lutte contre le piratage. Les outils juridiques se renforcent, les technologies de détection progressent et les opérations de démantèlement de réseaux IPTV se multiplient en Europe. L’exemple espagnol porté par Javier Tebas montre qu’une stratégie offensive, coordonnée entre ligues, diffuseurs et autorités, peut produire des résultats concrets. Pour les intervenants réunis à Roland-Garros, la bataille est loin d’être terminée, mais elle n’est plus subie. Avec une meilleure coopération internationale, une innovation technologique plus poussée et une mobilisation politique générale, le sport français entend reprendre l’avantage et défendre la valeur de ses compétitions. Des grandes cathédrales du football européen, du FC Barcelone au Real Madrid, du Paris Saint-Germain au Bayern Munich, jusqu’à Liverpool et Manchester City, s’élèvent désormais une même conviction pour préserver la magie du jeu et la valeur du spectacle. Le football doit mener ce combat d’une seule voix. Et cela a commencé à Roland-Garros sur les terres des succès de Rafael Nadal.