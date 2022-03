Les premiers mots de Christian Eriksen depuis son retour avec le Danemark

Christian Eriksen est un miraculé. L'été dernier, lors du premier match de la sélection danoise à l'Euro, l'ancien milieu de l'Inter s'écroulait, victime d'un malaise cardiaque. D'abord inquiet pour sa vie, puis pour sa carrière, le Danois a trouvé la force physique et mentale de revenir au haut niveau en signant à Brentford cet hiver. De retour sur les terrains de Premier League, en étant plutôt bon, après un premier passage de 7 ans à Tottenham, c'est presque logiquement que le Danois a été convoqué par sa sélection pour les matchs amicaux face aux Pays-Bas et à la Serbie. Interviewé par Sky Sports, Eriksen s'est alors réjoui de ce retour : «je suis très content, très heureux d'être de retour dans l'équipe nationale. Cela faisait un moment. Je suis vraiment très heureux.»

Le milieu offensif est conscient de la chance qu'il a de pouvoir rejouer au football, mais il assure que le risque est calculé : «j'ai fini par faire confiance aux médecins et il est évident que je ne serais pas ici si je ne savais pas que j'étais capable de revenir sans qu'il m'arrive de mauvaises choses. J'ai donc eu de la chance avec les médecins, j'ai eu de la chance avec le diagnostic. Tout était en ordre pour retourner jouer à nouveau. Cela m'a bien sûr poussé à reprendre ma vie comme elle était avant.» En précisant l'importance de sa famille dans ce processus : «c'était difficile pour tout le monde, je pense que nous, en tant que famille, avons eu beaucoup de conversations pour traverser et parler de tout ce qui s'est passé. Mais depuis, le temps a vraiment amélioré la guérison et tout va bien, donc évidemment quand tout va bien et que le temps vient avec, c'est un très bon mélange.»

🗣️"I'm very pleased to be back"



Christian Eriksen is set to play for Denmark for the first time since his cardiac arrest at Euro 2020 ❤️ pic.twitter.com/LEfuog4Dr9