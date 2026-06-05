Rayan Cherki parmi les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur de Premier League !

Arsenal a remporté la Premier League après 22 ans d’attente. Nortamment grâce à sa défense de fer, et c’est ce que l’on retrouve dans la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Arsenal y est représenté par 3 joueurs, son gardien David Raya, son défenseur Gabriel et son milieu Declan Rice. Le titre honorifique a de grandes chances de se disputer entre ces 3 joueurs.

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Mais ils sont accompagnés d’éléments plus offensifs. On retrouve le duo de Manchester City, avec Erling Haaland, meilleur buteur de la saison de Premier League, et son acolyte français Rayan Cherki, qui a épaté l’Angleterre. Le sixième et dernier nommé se nomme Bruno Fernandes, qui a battu le record de passes décisives délivrées en une saison (21), battant Thierry Henry et Kevin De Bruyne.