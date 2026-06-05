Menu Rechercher
Commenter 15
Premier League

Rayan Cherki parmi les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur de Premier League !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Cherki et Nico avec Haaland @Maxppp

Arsenal a remporté la Premier League après 22 ans d’attente. Nortamment grâce à sa défense de fer, et c’est ce que l’on retrouve dans la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Premier League. Arsenal y est représenté par 3 joueurs, son gardien David Raya, son défenseur Gabriel et son milieu Declan Rice. Le titre honorifique a de grandes chances de se disputer entre ces 3 joueurs.

La suite après cette publicité

Mais ils sont accompagnés d’éléments plus offensifs. On retrouve le duo de Manchester City, avec Erling Haaland, meilleur buteur de la saison de Premier League, et son acolyte français Rayan Cherki, qui a épaté l’Angleterre. Le sixième et dernier nommé se nomme Bruno Fernandes, qui a battu le record de passes décisives délivrées en une saison (21), battant Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Man City
Man United
Rayan Cherki
Erling Haaland
Declan Rice

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Man City Logo Manchester City FC
Man United Logo Manchester United FC
Rayan Cherki Rayan Cherki
Erling Haaland Erling Haaland
Declan Rice Declan Rice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier