Droits TV, CVC, Arbitrage, DNCG : la FFF et la LFP veulent révolutionner le football français

C’était l’un des événements les plus attendus ces dernières semaines. En effet, la Fédération française de football (FFF) convoquait une réunion de crise exceptionnelle pour aborder plusieurs thèmes qui frappent le football français depuis de nombreux jours : «Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, réunira les représentants du footballeur professionnel lundi 3 mars (17h) à Paris, au siège de la FFF. Une prise de parole interviendra à l’issue de la réunion», était-il écrit dans le communiqué officiel de la FFF. Cet énorme point presse a forcément attiré tous les projecteurs en ce début de semaine. Après le fiasco des droits TV avec la chaîne DAZN, les doutes gravitant autour du deal CVC, les multiples scandales liés à l’arbitrage impliquant récemment Pablo Longoria et Paulo Fonseca ou encore les remises en question du fonctionnement de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le football professionnel français traverse la plus grande crise de son histoire. En ce sens, le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune, la ministre des Sports Marie Barsacq, les dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que des représentants de la DNCG et du fonds CVC étaient tous présents ce lundi après-midi dans les bureaux de la FFF.

Au programme, plusieurs prises de paroles étaient prévues. C’est la ministre des Sports, Marie Barsacq, qui a ouvert la réunion devant tout le gratin du football professionnel. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a ensuite poursuivi, avant que le tour du président de la LFP, Vincent Labrune. Par la suite, une attention particulière a été portée aux interventions de la CVC. Bien silencieux face à la récente crise des droits TV, le fonds d’investissement a conclu un partenariat avec la LFP en avril 2022 à hauteur de 1,5 milliard d’euros contre 13 % des revenus à vie de la société commerciale de la LFP. La DNCG, organe de contrôle financier du football français, a également fait le bilan des finances des clubs français, à l’heure où plusieurs équipes peinent à s’en sortir et manifestent une inquiétude si les prochaines échéances payées par les diffuseurs venaient à prendre du retard. Mais le vrai débat du jour portait sur le projet de nouvelle gouvernance du football tricolore proposé par la FFF, largement inspiré du modèle entre la Fédération Anglaise de Football (FA) et la Premier League.

Présence exceptionnelle de la Ministre des Sports

Dans les alentours de 18h40, la ministre des Sports, Marie Barsacq, a quitté les lieux et a pu débriefer la première partie de la réunion : «je crois que chacun salue l’initiative du président Diallo, de réunir l’ensemble des acteurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour partager un constat qui est important aujourd’hui. Et donc là, je sors de cette réunion, j’ai trouvé un climat de travail avec une vraie prise de conscience de différents enjeux. L’appel à la responsabilité que chacun a fait exprimer en introduction à la fois moi-même et aussi le président de la fédération et le président de la Ligue était important. Le président de la DNCG s’est aussi exprimé pour partager de façon très objective les chiffres portés par la DNCG et qui vont pouvoir permettre de penser le modèle très rapidement. C’était vraiment une très bonne chose. Et maintenant, je vais laisser les présidents de clubs discuter entre eux pour commencer à dresser les solutions et à dresser la voie de cette refondation du football professionnel. Et je suis plutôt optimiste sur le travail. L’image du football aujourd’hui est mise à mal et j’ai appelé à la responsabilité des dirigeants pour restaurer cette image et ça passe notamment sur le respect des arbitres. C’est essentiel. C’est un point non négociable. Il faut qu’il y ait un effort qui soit fait immédiatement par tous les clubs professionnels», a-t-elle affirmé. Pendant ce temps, Vincent Labrune, Philippe Diallo, les dirigeants de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que les représentants de la DNCG et du fonds CVC entamaient la suite du programme de ce grand sommet exceptionnel.

Elle a poursuivi en abordant notamment la crise des droits TV et des violences dans les stades : «mon rôle est d’être au soutien du football. Le foot professionnel est une véritable locomotive pour le football en général, mais pour le sport aussi. Le football est un bien commun, on est un pays de football en France. Il est important qu’on ait un football en bonne santé, parce qu’on a des fans de football et que le football est aussi le troisième lieu éducatif de nos enfants. C’est vraiment un lieu où on apprend à vivre ensemble. Moi, je suis aux côtés du football pour travailler sur les enjeux qui sont de ma responsabilité. Le piratage est un sujet qui fragilise les diffuseurs. DAZN s’exprime sur le sujet, mais d’autres diffuseurs et d’autres sports ont la même problématique. Avec les sénateurs Savin et Lafon, nous travaillons pour qu’il y ait une proposition de loi qui vienne outiller l’Arcom et les clubs pour faire du contrôle et interdire le piratage au maximum. Le deuxième enjeu, c’est sur les sujets de supportérisme. On a besoin d’avoir des stades de football qui soient respectueux de tout un chacun, donc la lutte contre l’homophobie et le racisme sont des enjeux importants».

Une conférence de presse très attendue

A 19h30 précis, le président de la FFF a débuté son point presse officiel après une réunion d’une durée de plus de 90 minutes. Il a d’abord introduit son monologue en remerciant tous les dirigeants ayant fait le déplacement ce lundi après-midi, avant de rapidement entrer dans le vif du sujet : «Mon rôle c’est de l’aider dans cette difficulté. Je ne veux pas préempter les décisions ou les recommandations que pourraient faire les clubs. Mais j’ai soulevé un certain nombre d’analyses. Moi je ne pense pas que l’on soit dans un trou d’air ou une défaillance passagère. Je pense qu’il y a un problème structurel. Le modèle économique sur lequel nous reposons depuis plusieurs décennies, à la fois sur les droits audiovisuels et sur le système des transferts, ces deux piliers sont questionnés. Il faut que nos clubs puissent intégrer cette donnée pour que nous adaptions notre modèle. De la même manière sur la gouvernance, […] Il faut impliquer plus fortement tous les clubs dans la gouvernance pour corriger certaines choses. Cela demande des réformes lourdes et on a de gros défis devant nous. Les clubs doivent être plus impliqués dans la gouvernance et notamment au niveau de LFP Médias qui est la structure qui commercialise les revenus du football professionnel. Il faut mener à bien ses réformes pour que demain le football professionnel français prépare le XXie siècle. Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, puisque je vais aux deux, sont de bonne qualité. Il y a de bons joueurs, il y a des buts, il y a beaucoup de monde dans les stades. Et malheureusement, l’image qui en est reflétée à l’extérieur n’est pas bonne. Et nos finances ne sont pas bonnes. Et donc, c’est sur ces éléments-là que nous devons intervenir. C’est la mission que j’ai donné et je vrais prendre un peu de recul pour les laisser travailler».

Par la suite, Philippe Diallo a présenté la première grande nouveauté tirée du bilan de cette réunion avec la création de trois groupes de travail spécifiques : «j’ai souhaité que des groupes puissent se constituer dès cette semaine. Un qui va concerner la gouvernance, un qui va concerner la stratégie économique et un troisième sur le contrôle financier. Ces groupes seront dirigés respectivement par Marc Keller, par Baptiste Malherbe et je le souhaite pour le troisième groupe sur la stratégie économique par le duo Ivan Gazidis et Damien Comolli. Il n’y a pas eu de décision, au sens où je n’ai pas fait voter les gens. Je voulais que ce soit une prise de conscience lucide et surtout que cette réunion soit fondatrice. Fondatrice d’un mouvement qui doit amener le football professionnel français à se réformer en profondeur. En profondeur dans l’analyse de son modèle économique et dans sa gouvernance. Je crois qu’il y a urgence sur un certain nombre de thématiques et j’ai souhaité que ces groupes travaillent vite. Ça veut dire que je leur donnerai rendez-vous vers la mi-avril pour qu’une première synthèse puisse être tirées des travaux qui seront effectués dans les trois domaines que je viens d’indiquer. Sur la base de ces travaux et des synthèses, nous verrons les voies pour les prendre avec la Ministre s’il y a nécessité d’aller sur le terrain législatif». Aucun président ne s’est exprimé à la sortie de la réunion au siège de la FFF.

Dernier point abordé par Diallo : la situation financière de certains clubs français. Il est évident qu’avec la crise des droits TV, un grand nombre de dirigeants s’inquiètent pour l’avenir de leur équipe respective : «aujourd’hui, un certain nombre de clubs sont dans une très grande difficulté et pourraient être à terme menacés dans leur existence. C’est la raison pour laquelle je crois qu’il faut, dans un délais court, que les clubs trouvent les consensus et l’équilibre nécessaire. Je souhaite que les clubs travaillent, que des consensus soient trouvés et à la mi-avril, je prendrai mes responsabilités pour définir le cap vers lequel je souhaite qu’on aille. Je fais confiance à mes clubs pour faire en sorte que, conscients de la situation, conscients que l’on a des forces, nous puissions rebondir. Il faut faire en sorte que le football professionnel français rebondisse. Et, non seulement échappe à la crise, mais se mette sur une trajectoire qui fera qu’il soit encore plus attractif demain qu’il ne l’est aujourd’hui. Ce lundi après-midi, les débats ont été sereins, plus à l’image de présidents et de dirigeants responsables de notre football. Cela s’est fait dans un climat sain, de réflexion, transparent et sans tabou puisque les questions ont été abordées de façon extrêmement claire». Après cette réunion, l’heure est désormais arrivée de se donner rendez-vous en avril prochain pour jauger la marge de progression. Philippe Diallo et la FFF auront au moins essayé…