Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, les coulisses d’un retournement de situation !

«Il y a eu beaucoup de choses concernant mon futur ces dernières semaines. On a eu beaucoup de matches, beaucoup d’objectifs et on devait être focus sur nos matches. Durant cette trêve, j’ai eu de quoi réfléchir et j’ai eu le temps. J’ai pris ma décision, la semaine dernière, j’ai eu une bonne discussion avec mes dirigeants. Je leur ai dit que je continuais d’être le coach de cette équipe la saison prochaine. J’ai essayé de prendre la bonne décision, j’ai pris la décision la plus naturelle, je pense que c’est le moment d’être ici en tant que jeune coach, c’est ma place». Présent en conférence de presse, ce vendredi, Xabi Alonso, coach du Bayer Leverkusen, a finalement mis fin à un feuilleton de plusieurs semaines.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le club allemand, plus que jamais leader de Bundesliga, le technicien espagnol a en effet scellé son futur, qui se dessinera donc du côté de la BayArena. Une annonce assez surprenante au regard des intérêts dont faisait l’objet le natif de Tolosa. Fort d’un excellent travail avec les Pillendreher, invaincus depuis le début de la saison, l’ancien joueur du Real Madrid attisait, en effet, logiquement les convoitises des plus grands d’Europe. Dans cette optique, Liverpool avait coché le nom de son ancien protégé, qui plus est après l’annonce du départ de Jürgen Klopp en juin prochain. De son côté, le Bayern Munich, qui mettra également fin à sa collaboration avec Thomas Tuchel dans les prochains mois, rêvait de s’offrir les services du manager de 42 ans.

Le Bayern touchait au but, Florentino Perez dans l’équation !

Nous vous révélions, à ce titre, que les Munichois étaient même en pole position au cours des dernières heures puisque le tacticien espagnol semblait prêt à repousser les avances des Reds pour accepter celles du Bayern. Plus convaincu à l’idée de relancer la machine bavaroise - plutôt que de prendre la succession de Klopp - Alonso pouvait par ailleurs compter sur certaines garanties quant au futur mercato. Il n’en sera finalement rien. À la surprise générale et après une longue discussion avec sa direction, l’ancien joueur de la Real Sociedad, un temps séduit par le Rekordmeister, a finalement décidé de renouveler sa confiance au Bayer Leverkusen. Un choix d’autant plus fort que le Bayern Munich et Liverpool n’étaient pas les deux seuls candidats sur le coup.

Ainsi, nous pouvons vous révéler que Chelsea s’est également manifesté pour l’enrôler. Déterminés à l’idée de remplacer Mauricio Pochettino l’été prochain, les Blues ont cependant fait face au refus de ce dernier, pas forcément emballé à l’idée de rejoindre le banc londonien. Enfin, le Real Madrid, par la voix de son président Florentino Perez, a lui aussi approché son ancienne star. L’occasion pour la direction madrilène de lui manifester un intérêt concret, notamment pour l’après-Ancelotti. Si un avenir chez les Merengues reste encore possible dans les années à venir, Xabi Alonso a, de son côté, acté son futur à court terme. Pour le plus grand bonheur du Bayer Leverkusen, en passe de réaliser une saison époustouflante.