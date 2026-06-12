EdF : Rabiot et Saliba ménagés !

L’équipe de France est arrivée à Boston et a pu, jeudi aux États-Unis, fournir une séance d’entraînement, axée sur l’acclimatation à la chaleur. Une séance à laquelle Adrien Rabiot et William Saliba n’ont pas participé.

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Une alerte en vue du premier match de la compétition, face au Sénégal mardi prochain ? Selon L’Équipe, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Rabiot et Saliba se sont contentés de suivre le préparateur physique Cyril Moine pour un footing.