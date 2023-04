La nouvelle idée ingénieuse du Barça pour faire revenir Messi

La suite après cette publicité

Le Barça est décidément prêt à tout pour rapatrier Lionel Messi. Si l’idée de voir l’Argentin débarquer en Catalogne cet été se fait de plus en plus pressante, l’aspect budgétaire reste la principale pierre d’achoppement du dossier, d’autant que le club catalan est toujours étranglé par le fair-play financier de la Liga.

Pour contourner cette menace, l’entité blaugrana souhaiterait employer les grands moyens en faisant de l’ancien siège de la Masia un nouveau musée à l’honneur de son plus bel ambassadeur, Lionel Messi. Consacré intégralement à l’Argentin, ce centre interactif et immersif ferait office de nouvelle source de revenus conséquente grâce à ses centaines de milliers de visites, et permettrait potentiellement de payer une partie du salaire du joueur. AS indique ce mercredi que le club catalan aurait même déjà entamé des pourparlers avec Telefónica en vue de ce projet. Un programme qui resterait bien évidemment indépendant des déboires du club avec la Liga. Actuellement bien au-delà du plafond salarial fixé par l’instance, le Barça devra inévitablement y remédier cet été.

