Euro 2020, Allemagne : Mats Hummels revient sur son but contre son camp

L’Allemagne est décidément très mal rentrée dans son tournoi. En perdant face à la France (0-1) et alors que le Portugal s’est largement imposé contre la Hongrie (3-0), les chances de qualifications pour la suite de l’Euro sont compromises. Cette défaite est partiellement l’oeuvre de Mats Hummels (32 ans), qui a inscrit le seul et unique but du match mais contre son propre camp. Dans la soirée d’hier, le défenseur du Borussia Dortmund s’est excusé à travers un post sur son compte Instagram. De retour en sélection après avoir été écarté par Joachim Löw suite au désastre de la Coupe du Monde 2018 s’est excusé.

« Cette défaite nous fait beaucoup de mal et elle me fait particulièrement mal parce que mon but contre son camp a décidé du match à la fin. Nous avons tout donné et nous nous sommes bien battus. Bien sûr, nous savons que nous avons encore une marge de progression au niveau du jeu. Mais vous avez pu voir que nous voulons nous déchirer dans ce tournoi, que nous voulons vous inspirer à nouveau et avoir du succès. Je tiens à vous remercier pour tous les messages, je n'ai jamais reçu autant (et pas seulement) de mots d'encouragements. Et ça fait du bien, parce que ça signifie beaucoup pour moi d'être de retour sur le terrain pour l’équipe nationale », a-t-il expliqué avant de promettre de prendre les trois points samedi face au Portugal. Le choc est d'ores et déjà lancé.