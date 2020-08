Juventus : Cristiano Ronaldo donne un indice sur son avenir

Malgré la défaite à domicile de ses partenaires hier soir contre l’AS Roma (1-3), Cristiano Ronaldo et les Turinois célébraient sans retenue le 9e Scudetto consécutif de la Vieille Dame. Tout heureux de remporter son second titre de champion, le Portugais s’est exprimé sur les réseaux sociaux et a fait une annonce forte sur son avenir qui devrait donner le sourire aux supporters turinois.

La suite après cette publicité

« Heureux de gagner les deux derniers des neuf titres consécutifs de la Juventus en Serie A. Ça semble facile mais ce n’est pas le cas/. Année après année, avec talent, dévouement et un travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleurs qu’avant », a ainsi mentionné le quintuple ballon d’or, avant de conclure : « c’est parti pour mon troisième ». De quoi rassurer les supporters et dirigeants Bianconeri. Sous contrat jusqu’en 2022, Ronaldo ne devrait donc pas plier bagage d’aussi tôt.