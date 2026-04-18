Bayern Munich : une absence de taille confirmée contre le PSG !

C’est une très mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich et Vincent Kompany. Titulaire indiscutable ou presque sous les ordres du coach belge depuis le début de saison, Serge Gnabry est indisponible pendant une longue période et ne devrait donc pas être apte face au PSG lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Le club a confirmé son absence dans un communiqué.

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« Le FC Bayern devra se passer de Serge Gnabry pendant une longue période. L’attaquant s’est blessé avec une déchirure des adducteurs à la cuisse droite. Bonne et rapide guérison, Serge ! » a lancé le club sur ses réseaux sociaux. Une mauvaise nouvelle qui devrait forcément impacter le jeu du Bayern lors des prochaines échéances.