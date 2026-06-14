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Ligue 1

Accord Nice-Feyenoord pour Charles Vanhoutte

Par Josué Cassé
La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp

Un premier départ se précise du côté de l’OGC Nice. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’international belge Charles Vanhoutte va quitter le Gym pour le Feyenoord Rotterdam puisque les deux clubs ont trouvé, ce dimanche, un accord pour un transfert estimé à 6 M€.

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Le quotidien précise que Vanhoutte devrait voyager aux Pays-Bas dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Pour rappel, si le club azuréen se prépare à de nombreux départs au cours de ce mercato estival, les dirigeants niçois s’activent toujours pour le poste d’entraîneur.

Pub. le - MAJ le
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