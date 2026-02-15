L’arbitre du fiasco Inter - Juventus suspendu un mois

L’arbitre Federico La Penna devrait être suspendu environ un mois après sa prestation très critiquée lors du choc entre Inter et Juventus au stade Giuseppe Meazza. Selon La Gazzetta dello Sport et La Repubblica, cette sanction viendrait freiner brutalement l’ascension d’un arbitre considéré prometteur, mais encore inexpérimenté au plus haut niveau, notamment parce qu’il n’appartient pas au groupe élite de l’UEFA. Sa nomination avait pourtant été soutenue par Gianluca Rocchi, convaincu que son style proche de celui de Daniele Doveri, référence actuelle de l’AIA, permettrait de fluidifier le jeu lors du match le plus exposé du football italien.

La suite après cette publicité

Mais la rencontre a tourné au fiasco arbitral, notamment à cause de deux décisions jugées erronées concernant Pierre Kalulu : un premier avertissement considéré sévère après un contact avec Nicolo Barella, puis un second jugé injustifié pour un léger accrochage avec Alessandro Bastoni, entraînant son expulsion. Ce double épisode a éclipsé ce qui devait être le match de sa consécration, d’autant que son seul précédent rendez-vous très médiatisé restait le nul Inter-Naples 2024 marqué par la polémique entre Juan Jesus et Francesco Acerbi. Désormais, cette suspension annoncée apparaît comme un coup d’arrêt majeur dans sa saison et un signal clair envoyé au corps arbitral italien.