Barça : Joan Laporta tacle le PSG et Georginio Wijnaldum

À travers un entretien accordé au quotidien La Vanguardia, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, est revenu sur le transfert avorté du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans), qui était tout proche de rejoindre le club catalan mais qui a finalement choisi le Paris Saint-Germain au dernier moment. S'il ne nomme pas directement l'ancien joueur de Liverpool, le patron des Culés n’a pas mâché ses mots le concernant et tacle aussi le club parisien.

« Un joueur nous a échappé la semaine dernière. Il y a des clubs-États qui peuvent avoir n'importe quel joueur. Il leur suffit de le vouloir. C'est une question qu'il faudra analyser, poursuit Laporta. Nous nous étions arrêtés sur un joueur, nous avons travaillé pour qu'il vienne, et arrive un club qui paye le double et qui le prend. Le joueur, surtout par rapport à son âge, regarde plus le salaire que le fait d'être dans un club qui peut gagner », a-t-il déclaré au quotidien catalan.