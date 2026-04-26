Au bord de la Ligue 2, le FC Nantes est totalement abattu !

Une défaite qui fait très mal. Déjà balayé ce mercredi face au Paris Saint-Germain dans un match en retard de la 26e journée de Ligue 1 (3-0), le FC Nantes devait absolument prendre des points ce dimanche dans la course au maintien. Situé à neuf points de Nice (15e) et à cinq longueurs d’Auxerre le barragiste (16e), le club des bords de l’Erdre devait gagner pour totalement relancer son destin. Contre le Stade Rennais dans un derby breton, la production n’a pas forcément été mauvaise pour la bande de Vahid Halilhodžić qui a fait douter son rival, mais s’est finalement incliné 2-1 en fin de match sur un but de Valentin Rongier dans le temps additionnel.

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Un scénario cruel sur lequel est revenu le gardien Anthony Lopes à l’issue de la partie au micro de Ligue 1+ : «on se pose beaucoup de questions, qu’est-ce qu’on doit faire de plus pour gagner un match ? C’est vrai qu’on a pas mal de situations, on peut mieux faire offensivement. Après, ils marquent deux buts, je concède un penalty, l’arbitre dit que je l’ai touché, ce n’est pas mon sentiment, mais ça fait partie du jeu. La malchance est plutôt de notre côté depuis le début de saison, on va faire le dos rond et s’accrocher. Ce deuxième but en fin de match est symptomatique de notre saison, maintenant, on doit maintenir l’espoir. C’est assez compliqué, on n’arrive pas à les mettre au fond, c’est difficile après un match comme ça.»

La Ligue 2 dans la tête

Tentant de garder l’espoir même s’il s’est montré assez désabusé et touché par la tournure des événements au cours de la rencontre qui n’ont pas été favorable à son équipe, Anthony Lopes a essayé de tenir bon et de croire à ce qui ressemble de plus en plus à un véritable exploit : «je pense que sur la physionomie du match, je ne suis pas sûr qu’on doit sortir avec une défaite, peut-être même pas un nul, mais certainement plus. On peut chercher des points, il ne reste que trois matches, c’est le souci. J’espère que la chance va nous tourner pour qu’on fasse un carton plein. On est une équipe chiante pour l’adversaire depuis un mois et demi, deux mois. Maintenant, la seule chose qui nous faut, c’est de prendre des points, il en reste neuf. Je vais garder espoir jusqu’au bout, même si les gens me prennent pour un fou, mais je vais garder espoir. Il y a pas eu de discours, tout le monde est assez abattu. On sort de trois matches compliqués avec des scénarios contre coup, des retournements de situations qui nous ont pénalisés. On ne se cachera pas sur ça. S’il y a une catastrophe en fin de saison, il faudra assumer et repartir sur du contenu pour l’avenir.»

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Apparu également au micro du diffuseur de la Ligue 1, le coach des Nantais Vahid Halilhodžić a également présenté un visage assez abattu. Le technicien bosnien s’est montré touché par le scénario du match qui enfonce un peu plus son équipe vers la Ligue 2 : «je suis déçu, les garçons ont fait le match qu’il fallait, ils ont créé beaucoup d’occasions, ils se sont battus. Mais quand on va, créer autant d’occasions sans marquer, c’est comme ça. C’est eux qui ont marqué le deuxième but. C’est triste. Qu’est-ce que je peux dire ? Ils sont tous abattus. Je ne suis pas capable ce soir de dire quelque chose aux joueurs. Je ne peux rien leur reprocher. On a montré notre limite surtout sur l’efficacité et quand tu sors d’un résultat comme ça, c’est difficile. Je ne sais pas, il faut garder espoir, mais pour garder espoir, il faut gagner. La réalité, c’est ça. Si on gagne, bien sûr qu’il y a de l’espoir. Je ne sais pas, tout est possible. On peut trouver mille excuses, mais le résultat est terrible, la seule vérité, c’est le résultat. Pour nous, ça nous tue.» Désormais sans le moindre joker, Nantes jouera sûrement sa dernière chance samedi contre Marseille. Il faudra vite digérer pour espérer faire l’exploit …