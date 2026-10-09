Yannick Cahuzac a relancé le RC Lens !

Quatre matches sans victoire. Pour une équipe comme le RC Lens, il s’agit d’une traversée du désert en Ligue 1. Il s’agissait pourtant de la sale série des Artésiens avant la rencontre de ce vendredi soir contre l’OL. Après une trêve de trois semaines qui a permis à Yannick Cahuzac de travailler avec son groupe, Lens avait donc comme projet de l’emporter face à des Gones invaincus lors des cinq premières journées de championnat. Choisi pour l’après-Toppmoller, l’ancien milieu de terrain avait à cœur d’empocher sa première victoire sur le banc des Sang et Or après une défaite inaugurale contre Monaco (2-1). Poussé par Bollaert sous une pluie battante, Lens a réalisé un match presque parfait.

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Face à des Lyonnais parfois dérangeants, les locaux ont été mis en difficulté sur le premier quart d’heure avant de bien se réveiller. Auteur de 20 minutes de bien meilleure qualité, Lens a été récompensé par la belle ouverture du score de Florian Sotoca (36e). Après une entame de deuxième période plus difficile avec des Gones revanchards et plus dangereux sous l’impulsion de Keito Nakamura, les coéquipiers de Florian Thauvin n’ont pas paniqué et l’ancien de l’OM a distribué un caviar pour Udol qui a inscrit le second but (74e). Et malgré l’expulsion de ce dernier à la 84e, de la réduction de l’écart de Merah dans la foulée puis de l’ultime effort rhodanien, Lens n’a pas craqué et a glané son premier match depuis le 22 août dernier en championnat.

Le RC Lens part à la guerre avec Cahuzac

Forcément, il s’agit d’une délivrance pour les Lensois. Dans un Bollaert qui a exulté, certaines images ont également marqué les esprits comme Thauvin qui part serrer Cahuzac dans ses bras lors du deuxième but artésien ou le moment où Cahuzac a exulté avec son staff au coup de sifflet final. Le signe d’un groupe en communion avec son nouvel entraîneur comme l’a affirmé l’ancien de l’OM après la rencontre au micro de Ligue 1+ : «derrière ça, il y a une longue amitié. Mon premier contrat pro c’est avec lui à Bastia. Il était capitaine et bienveillant avec moi. Je suis très heureux d’être sous ses ordres. C’est un plaisir. Je suis toujours impliqué, même avec Dino que j’aimais beaucoup. Ca fait du bien de renouer avec la victoire, devant notre public. Ca va nous redonner confiance. Je pense qu’on a retrouvé des principes de la saison passée. Sur ce match, on aura une bonne base de travail pour la suite.»

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De son côté, l’ancien milieu de terrain n’a pas caché son enthousiasme après sa première victoire sur le banc du RC Lens. Interrogé par le diffuseur, Cahuzac s’est fendu d’une grande tirade pour expliquer sa joie après ce premier succès sur le banc lensois : «c’est une belle victoire, méritée. On a bien maîtrisé notre première mi-temps. On voulait la possession. Elle est très aboutie. Jusqu’au carton rouge, la seconde période est elle aussi aboutie. Déjà, je suis content de jouer avec de la personnalité et on en a eu énormément. On a commencé avec l’équipe avec laquelle j’ai travaillé pendant 3 semaines. Il manquait du monde, les internationaux sont rentrés tardivement donc très content pour tout le monde, et Flo (Sotoca) qui est très intelligent sans le jeu. Il a su trouver les espaces. Je laisse beaucoup de mobilités aux joueurs, ça leur permet de déstabiliser les adversaires, le fait de ne pas respecter les positions. On encaisse le but juste après le rouge. On a souffert, on a eu du mal à comprendre qu’on passait en 5-3-1 mais les joueurs ont montré beaucoup de solidarité. Je suis très content car ça fait partie de l’ADN du club. Je suis satisfait de tout le monde ce soir, tout le monde a joué le jeu. On a été capable de faire de belles choses face à une grosse équipe du championnat, qui n’avait toujours pas perdu. Il ne faut pas s’enflammer et reproduire ce genre de performances.» Il faudra désormais enchaîner et dès mardi avec la réception du Sporting CP en Ligue des Champions (18h45).