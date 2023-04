La mairie de Paris envoie un message au PSG pour le Parc des Princes

La suite après cette publicité

Alors que les discussions sont au point mort entre la mairie de Paris et le PSG concernant le Parc des Princes, le club de la capitale a décidé de passer la vitesse supérieure pour acquérir le Stade de France. Une manœuvre qui n’étonne pas l’adjoint aux Sports à la mairie de Paris, Pierre Rabadan. «Ce n’est pas une surprise, on savait que (le PSG) avait manifesté un intérêt (pour le Stade de France) suite aux discussions que l’on avait sur l’évolution et l’agrandissement du Parc des Princes». Interrogé au micro de BFM Paris, Pierre Rabadan a malgré tout tenu à préciser qu’il souhaitait trouver un terrain d’entente avec les champions de France en titre.

«Les discussions se sont arrêtées suite à la proposition extrêmement faible que le PSG avait faite sur l’achat du Parc. On a manifesté le fait que l’on ne souhaitait pas vendre le Parc des Princes, mais il existe d’autres solutions. On a dit au PSG que l’on souhaitait leur proposer ces solutions, mais pour l’instant, on n’a pas de retour. À date, le club ne nous répond pas. J’espère que cela va changer dans les meilleurs délais, pour que l’on puisse leur présenter les solutions que l’on pense être bonnes pour que le PSG reste au Parc des Princes, ce qui est bien notre intention commune». Le message est passé !

