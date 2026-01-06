Menu Rechercher
OM : Sochaux touchera un beau chèque si Robinio Vaz est vendu

Le mercato de l’Olympique de Marseille a pris une drôle de tournure depuis que nous vous avons révélé en exclusivité que l’avenir des jeunes Robinio Vaz (18 ans) et Darryl Bakola (18 ans) pourrait passer par un départ dès cet hiver. En clair, les deux Olympiens n’ont toujours pas prolongé leur contrat et l’OM réfléchit sérieusement à les vendre, histoire de récupérer une belle somme.

Concernant Vaz, les dirigeants phocéens pensent pouvoir récupérer environ 25 M€. Une chose est sûre : Sochaux sera très attentif au déroulé des événements. La Provence rappelle en effet que le club doubiste avait inclus un pourcentage sur la plus-value à la revente d’environ 15% (l’OM a acheté Vaz à Sochaux en 2024 en échange de 200 000€). Donc si Marseille parvient à revendre son jeune attaquant 25 M€, Sochaux toucherait environ 3,7 M€.

