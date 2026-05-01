Le PSG accélère sur une piste low cost

Le Paris Saint-Germain est sur tous les fronts. Les pensionnaires du Parc des Princes doivent préparer leur 1/2 finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (mercredi 6 mai) tout en ne négligeant pas le match de Ligue 1 face au FC Lorient demain à 17 heures. En coulisses, le club de la capitale doit également gérer le prochain marché des transferts. Une fenêtre durant laquelle les dirigeants devront gérer les nombreuses sollicitations. Et cela a déjà commencé. Vitinha est suivi de très près par le Real Madrid, bien qu’il ne semble pas être intéressé par un transfert.

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Gonçalo Ramos, lui, est cité du côté de la Juventus. Un club qui a pour priorité de faire revenir Randal Kolo Muani, prêté la saison dernière et disponible pour 30 M€ selon la presse transalpine. Du côté des jeunes, David Boly plaît beaucoup au FC Barcelone comme cela a été révélé hier. Dans le sens des arrivées, Luis Enrique a révélé il y a quelques jours que le PSG ne compte pas chambouler tout son effectif. Ce qui n’empêche pas le club de scruter le marché. En attaque, le profil de Julian Alvarez plaît beaucoup. Hier, El Chiringuito a révélé que Lucho a d’ailleurs échangé avec l’Argentin de l’Atlético de Madrid. Nous vous avons aussi révélé un intérêt du PSG pour Mateus Fernandes (West Ham).

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Le PSG craque pour le crack de 18 ans

Ce vendredi, Bild révèle une autre piste suivie par Paris pour le prochain marché des transferts. Le média allemand révèle que le club français a jeté son dévolu sur Samuele Inácio. Une piste déjà évoquée au début du mois d’avril par Gianluca Di Marzio. Mais elle se confirme très sérieusement. Bild explique que le PSG est très intéressé par sa signature. Son profil plaît beaucoup aux décideurs parisiens. Né en 2008, le footballeur italo-brésilien de 18 ans a fait plusieurs fois le banc avec les Marsupiaux cette saison. Il a aussi eu un peu de temps de jeu. En effet, il compte 4 apparitions en Bundesliga, dont 1 en tant que titulaire. C’était face à Fribourg le 26 avril.

Un match durant lequel il a joué 74 minutes. Bild indique qu’il a livré une prestation impressionnante et qu’il a même donné une passe décisive à Guirassy. Tout cela n’a pas échappé au PSG, qui craque pour lui et avance dans l’ombre. Le FC Barcelone est aussi là. Mais le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser faire et souhaite prolonger le bail du milieu offensif, qui s’achève initialement en juin 2027. Le BVB veut lui faire signer un premier contrat professionnel et lui offrir un salaire largement supérieur aux 150 000 € qu’il perçoit actuellement. Mais le PSG a des arguments, aussi bien sportifs que financiers, qui peuvent faire pencher la balance pour le joueur dont le prix est estimé à 3 M€.