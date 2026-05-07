Real Madrid : Federico Valverde a perdu connaissance !

Au fil des minutes, on en apprend davantage sur cette deuxième bagarre violente entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde. Pour rappel, les deux hommes se sont écharpés à l’issue de l’entraînement du jour et Valverde a dû se faire poser des points de suture à l’hôpital. Cependant, RMC Sport est venu apporter de nouveaux détails.

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Après avoir refusé de serrer la main du Français, Valverde aurait mis une balayette à l’ancien Bordelais à l’entraînement. S’en est suivi la fameuse bagarre, pendant que des joueurs ont tenté de séparer les deux joueurs. C’est là que Valverde est tombé, avant de s’ouvrir la tête et de perdre connaissance. Transporté ensuite à l’hôpital, l’Uruguayen s’expose, tout comme Tchouameni, à des sanctions disciplinaires.