La LFP salue la condamnation de beIN Sports par le tribunal

Le tribunal des affaires économiques de Paris a donné raison, ce mardi, à la LFP dans son litige avec beIN Sports, concernant le paiement des droits TV de la Ligue 1 pour la saison 2025-2026. La chaîne franco-qatarienne contestait les conditions d’exploitation de son match du samedi après-midi et avait cessé de régler l’intégralité des sommes dues, laissant un impayé de plus de 14 millions d’euros. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de beIN Sports et l’a finalement condamnée à payer les échéances restantes à LFP Media. Dans un communiqué publié à la suite de cette décision, la Ligue et LFP Media ont salué ce jugement.

« La LFP et LFP MEDIA prennent acte du jugement favorable rendu ce jour par le Tribunal des activités économiques de Paris dans le cadre du contentieux opposant LFP MEDIA à beIN SPORTS, relatif aux règles de sélection et de programmation des matchs et au défaut de paiement par beIN SPORTS France d’une partie des échéances dues depuis le début de la saison 2025/2026. Cette décision rappelle l’importance du respect des engagements contractuels liant LFP MEDIA et beIN SPORTS concernant le match de Ligue 1 McDonald’s acquis et diffusé par beIN SPORTS. À la suite de cette décision, la LFP et LFP MEDIA expriment le souhait que, dans le prolongement des arrêts rendus par la Cour d’appel le 14 janvier dernier, des relations de confiance durables puissent s’établir avec l’ensemble de leurs partenaires, dans le respect des engagements réciproques de chaque partie. La LFP et LFP MEDIA continueront de respecter scrupuleusement les dispositions contractuelles qui les lient à leurs partenaires et souhaitent que cette même exigence guide l’ensemble de leurs relations actuelles et futures avec leurs cocontractants », a communiqué la Ligue.