Coupe du Monde 2026 : les Etats-Unis dominent l’Australie et se qualifient pour les 16es de finale !

Les États-Unis poursuivent leur parcours parfait dans cette Coupe du Monde 2026. Déjà vainqueurs du Paraguay lors de la première journée, les hommes de Mauricio Pochettino devaient confirmer ce vendredi face à l’Australie pour composter officiellement leur billet pour les seizièmes de finale. Et cela a été le cas en s’imposant 2-0 avec donc cette qualification obtenue dès le deuxième match qui confirme les ambitions américaines dans ce groupe D.

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Privés de leur capitaine Christian Pulisic, forfait pour cette rencontre, les Américains n’ont pourtant jamais semblé perturbés face aux Australiens. Très entreprenants dès les premières minutes, les Américains ont rapidement pris les devants grâce à l’inévitable Folarin Balogun. Encore très remuant à la pointe de l’attaque, l’avant-centre a provoqué le but contre son camp de Cameron Burgess après une action pleine de percussion sur le côté gauche où il avait pris le meilleure sur la défense australienne (1-0, 11e). Une ouverture du score logique au vu de la domination américaine.

Les Etats-Unis font le job

Loin de se contenter de gérer leur avantage, les États-Unis ont continué à pousser et ont été récompensés juste avant la pause. Profitant d’une nouvelle séquence bien construite et surtout d’un gros cafouillage après un tir contré, Freeman a doublé la mise pour permettre aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage confortable de deux buts. Il a fallu l’intervention du VAR pour valider ce but qui avait dans un premier temps annulé. Une première période parfaitement maîtrisée par les coéquipiers de Weston McKennie.

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L’Australie a toutefois montré un tout autre visage après le repos. Plus agressifs et plus ambitieux grâce notamment aux changements du coach, les Socceroos ont profité des espaces laissés par leurs adversaires pour se créer plusieurs situations intéressantes. Mais malgré ce temps fort et quelques opportunités franches, ils n’ont jamais trouvé la faille pour relancer le suspense. Solides défensivement, les Américains ont préservé leur cage inviolée et validé une deuxième victoire en deux matchs, synonyme de qualification pour le prochain tour. Du côté de l’Australie, il y aura des regrets. Le coach Tony Popovic a été trop prudent dans son onze de départ malgré un effectif qui aurait pu faire mal aux Américains avec plus d’ambition.