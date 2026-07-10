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Le Barça demande un énorme crédit bancaire pour recruter

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julián Álvarez, avec l'Albiceleste @Maxppp

Le FC Barcelone travaille sur plusieurs dossiers. Si c’est visiblement acté pour João Cancelo, les Barcelonais sont en train de négocier avec le Borussia Dortmund pour Karim Adeyemi, qui aurait lui déjà donné son accord aux Blaugranas. Les Allemands réclament pour l’instant 40 millions d’euros. Sans oublier, bien évidemment, le dossier Julian Alvarez avec un éventuel transfert qui dépassera largement les 100 millions d’euros.

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Et comme l’indique la Cadena SER, le FC Barcelone vient de demander un crédit bancaire de 210 millions d’euros pour recruter cet été. Une pratique habituelle pour les clubs en période de mercato, puisqu’il est rare qu’ils aient beaucoup de liquidités à disposition de façon permanente, mais qui témoigne de la volonté des Blaugranas de se renforcer sérieusement cet été.

Pub. le - MAJ le
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