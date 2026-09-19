La LFP et HandiCaPZéro poursuivent leur combat pour un football accessible à tous

Pour la 14e saison consécutive, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a renouvelé son partenariat avec HandiCaPZéro afin de faciliter l’accès au football professionnel aux supporters déficients visuels. Tout au long de la saison 2026-2027, les supporters de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT pourront bénéficier gratuitement de guides adaptés et de nombreuses informations dédiées à l’accessibilité. Les calendriers, présentations des équipes et de la saison, ou encore les historiques des clubs seront disponibles en quatre formats : braille, caractères agrandis, audio et web. Les guides peuvent être commandés gratuitement auprès d’HandiCaPZéro.

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Crédit photo : LFP

Mais le dispositif ne s’arrête pas aux guides puisque le site de l’association permet également de consulter les résultats et classements des deux championnats concernés, tandis que des informations sur l’accessibilité des stades sont régulièrement actualisées avec les clubs : billetterie, accès, accueil, places dédiées ou encore dispositifs d’audiodescription. « Rendre le football plus accessible est une ambition essentielle de notre démarche 1TEAM (la marque d’engagement RSE commune de la LFP et des clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT), explique Jérôme Belaygue, directeur de la communication et de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) de la LFP. Grâce à notre partenariat de longue date avec HandiCaPZéro, nous permettons chaque saison à des milliers de supporters déficients visuels d’accéder à l’information et de vivre pleinement leur passion pour la Ligue 1 McDonald’s et la Ligue 2 BKT. Cette fidélité illustre notre volonté de construire un football toujours plus inclusif, aux côtés des clubs et de l’ensemble de nos partenaires. »