PSG : Monaco refuse une offre de 45 M€ pour Maghnes Akliouche

Le Paris Saint-Germain est solide sur ses appuis. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes comptent dicter leur loi sur le marché des transferts, comme ils ont pu le faire lors du dossier Yan Diomandé. Les dirigeants franciliens ont estimé qu’il valait mieux lâcher l’affaire et passer à autre chose plutôt que de payer des montants bien trop élevés à leur goût. Cette piste écartée, les champions de France et d’Europe avancent sur leurs autres priorités de recrutement. Maghnes Akliouche en fait partie. Suivi depuis plusieurs années, le joueur de l’AS Monaco est plus que jamais dans le viseur des Franciliens.

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Comme expliqué à plusieurs reprises sur notre site, son profil plaît à Luis Enrique et à son club, bien décidés cette fois-ci à aller au bout de cette opération. Ils peuvent compter pour cela sur l’international tricolore de 24 ans. Nous vous avons expliqué que le Français souhaite à tout prix rejoindre la capitale cet été. Ce, malgré le fort intérêt de Liverpool. Des Reds qui étaient même disposés à formuler une proposition supérieure à celle du PSG pour le milieu offensif monégasque. Mais rien n’y fait, Akliouche ne veut entendre parler que de Paris.

Le PSG recalé pour Akliouche

Une attitude qui plaît à la direction parisienne, qui ne veut que des joueurs prêts à s’investir et très motivés. Le footballeur de 24 ans correspond parfaitement à ce que Paris recherche en termes d’état d’esprit mais aussi de qualités et de profil. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que ce dossier puisse avancer positivement. Mais il reste toutefois un ultime obstacle à franchir, pas des moindres. En effet, il faut convaincre l’AS Monaco, qui se montre aussi très ferme concernant son joueur. La porte n’est pas fermée pour Maghnes Akliouche, mais le club princier attend une offre à la hauteur de ses attentes.

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Selon L’Equipe, le Paris Saint-Germain a récemment envoyé une proposition de 45 M€. Mais d’après nos confrères, les Monégasques ont refusé cette offre. Ils estiment que le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028 vaut plus que cela. Les discussions vont donc se poursuivre entre les différentes parties, qui espèrent trouver un terrain d’entente le plus rapidement possible.