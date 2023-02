Liga : le Rayo Vallecano concède le match nul face au Séville FC

La 22e journée de Liga se poursuivait ce dimanche avec un duel intéressant entre le Rayo Vallecano (6e), équipe surprise de cet exercice 2022-2023, et le Séville FC (13e) qui s’est refait une santé en 2023. Après une entame de match équilibrée, les Sévillans ouvraient le score suite à une frappe de Suso déviée par la défense des locaux (0-1, 30e). Solides sans être flamboyants, les hommes de Jorge Sampaoli rentraient au vestiaire avec l’avantage au tableau d’affichage.

Mais les protégés d’Andoni Iraola revenaient avec de meilleures intentions et égalisaient à l’heure de jeu après une tête rageuse du Français Florian Lejeune sur corner (1-1, 66e). Malgré la domination des Franjirrojos en seconde période et deux buts annulés par la VAR dans les deux camps, le score entre les deux équipes n’évoluait plus jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce match nul (1-1), le Rayo Vallecano enchaîne un deuxième match sans victoire et reste à la 6e place. Séville de son côté grimpe d’une place au classement (12e).

