Real Madrid : Xabi Alonso a un plan précis pour Eduardo Camavinga lors du Clàsico

Titulaire ce dimanche pour affronter le FC Barcelone lors du Clàsico, Eduardo Camavinga fait partie d’un milieu à 4 avec Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Le milieu français aura une lourde mission lors de cette rencontre à en croire les informations de Marca.

Selon le média espagnol, le choix de Xabi Alonso de miser sur Eduardo Camavinga n’est pas anodin. En effet, l’ancien Rennais aura pour but de contenir Pedri et de réduire au maximum l’influence du milieu espagnol. Éléments de réponse d’ici une heure et le début de la rencontre.