Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso a un plan précis pour Eduardo Camavinga lors du Clàsico

Par Aurélien Macedo
Eduardo Camavinga @Maxppp
Real Madrid Barcelone

Titulaire ce dimanche pour affronter le FC Barcelone lors du Clàsico, Eduardo Camavinga fait partie d’un milieu à 4 avec Arda Güler, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. Le milieu français aura une lourde mission lors de cette rencontre à en croire les informations de Marca.

La suite après cette publicité

Selon le média espagnol, le choix de Xabi Alonso de miser sur Eduardo Camavinga n’est pas anodin. En effet, l’ancien Rennais aura pour but de contenir Pedri et de réduire au maximum l’influence du milieu espagnol. Éléments de réponse d’ici une heure et le début de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier