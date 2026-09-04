Ça se gâte déjà pour Lucas Digne au PSG

C’est l’information Ligue 1 de cette matinée du 4 septembre. À quelques heures du choc comptant pour la troisième journée de championnat entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, le club de la capitale vient de dévoiler le groupe de 21 joueurs retenus par Luis Enrique. Toujours suspendu suite à son carton rouge reçu lors du Trophée des Champions contre Lens (0-1), Nuno Mendes est logiquement absent. En revanche, pas de Lucas Digne. Une absence remarquée, car le latéral français de 33 ans n’est pas blessé. Selon les premiers retours en provenance des Rouge et bleu, il s’agit d’un choix sportif de Luis Enrique.

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Un choix sportif de Luis Enrique

Un coup dur pour l’ancien pensionnaire d’Aston Villa qui avait pourtant été l’un des joueurs choisis hier par le PSG pour son media day. Le défenseur affichait d’ailleurs sa joie d’être revenu dix ans après dans un club transformé. « Luis Enrique n’a pas eu besoin de trop parler pour me convaincre. Quand le PSG vient vous chercher, c’est le plus grand club du monde, il n’y a pas à réfléchir. Je savais ce que je voulais. Au niveau tactique, des datas, du médical, je n’arrive même pas à tout citer. Tout est mis en place pour que les joueurs soient au top. Même dans la mentalité des entraînements, il faut toujours gagner, c’est comme ça dans le plus grand club du monde. La comparaison avec le PSG de Zlatan et Cavani ? Wow, tous les vestiaires sont différents. Ce vestiaire-là, c’est un vestiaire qui a gagné, qui vit très bien et ça se ressent. C’est agréable d’en faire partie. »

Digne est peut-être tout heureux de revenir à Paris, mais visiblement, il ne convainc pas son entraîneur qui s’était pourtant félicité hier des recrues estivales. « Le bilan que je peux faire c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel, pour moi, sans aucun doute. Je pense que le président, la direction avec Luis Campos ont fait un travail incroyable. Je suis très content. (…) On est content de démarrer la saison avec ce nombre de joueurs. Je peux dire que je suis content, après il faut savoir que le temps d’adaptation, le niveau qu’ils vont donner à l’équipe. Quand on a démarré la deuxième année, tout le monde avait des doutes sur les recrues. Mais après, le résultat est arrivé et on a pu voir le niveau qu’ils ont donné. On a acheté les joueurs qu’on voulait. »

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Une doublure devenue remplaçante du remplaçant

Aujourd’hui, Lucas Digne doit sans doute espérer qu’il s’agisse uniquement d’une adaptation qui traine et non d’un problème de niveau. Car depuis plusieurs semaines maintenant, son transfert au PSG a fait couler beaucoup d’encre. Avant de revenir en France, sa piètre prestation en demi-finale de Coupe du Monde face à l’Espagne (coupable du penalty sur Lamine Yamal qui a provoqué l’ouverture du score de la Roja) avait laissé transparaitre quelques doutes sur la capacité du joueur de 33 ans à rester compétitif au plus haut niveau. Depuis, les doutes ne sont pas dissipés. Remplaçant contre Aston Villa, Digne n’a pas su profiter de la suspension de trois matches de Nuno Mendes pour grappiller du temps de jeu. Remplaçant à Rennes (0 minute) ainsi qu’à Lille (18e minutes), le latéral n’est donc même pas dans le groupe pour le match de ce soir.

Recruté pour être la doublure de Mendes, Lucas Digne subit un déclassement sévère puisqu’après avoir fait jouer Lucas Hernandez en Bretagne, Luis Enrique a préféré aligner son couteau suisse, Warren Zaïre-Emery, sur le flanc gauche de la défense face aux Dogues et peut-être encore ce soir face à l’ASM. « Il faut qu’il se réveille. Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de numéro 2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite. On ne dit pas que c’est le cas, mais ça, on n’acceptera pas. Il doit se battre et essayer d’être meilleur que Nuno parce que Nuno ne jouera pas tous les matches. Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation », avait indiqué une source au sein du PSG récemment dans la presse. Aujourd’hui, le message est plus que jamais d’actualité, même si le principal intéressé a assuré hier face aux médias qu’il n’était pas inquiet. « Non, du tout. C’est une adaptation, ça demande plein de choses. Si je devais m’inquiéter après trois matchs, ce serait triste quand même. »