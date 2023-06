Bordeaux-Rodez : l’explication lunaire de l’agresseur de Lucas Buades

Son geste a mis le feu au football français il y a maintenant une semaine. Alors que Bordeaux jouait la montée en Ligue 1 face à Rodez, un supporter est venu pousser Lucas Buades juste après son but. Un geste qui a entraîné l’arrêt définitif de la rencontre et de nombreuses complications juridiques par la suite. Car pour le moment, la LFP n’a pas encore décidé si le match pouvait être rejoué ou non.

Ce samedi, So Foot a réalisé un entretien avec le fameux supporter qui a donc provoqué tout ça. Et son explication est pour le moins étonnante. «Après le but, je me dis que la montée est fichue, car nous devons l’emporter au minimum 6-1 pour dépasser Metz à la différence de buts. C’est la détresse absolue (…) Et là, la colère monte en moi. Pourquoi ces joueurs qui sortent de nulle part, pour qui nous n’avons aucune animosité particulière, viennent vers nous ? Je le prends comme une provocation. Avec du recul, je peux dire que j’ai réagi instinctivement pour deux raisons : la première, c’est la colère. La deuxième, c’est que j’estime qu’ils représentent un danger pour eux et pour nous, car la tribune est électrique. Quel est l’intérêt de venir fêter devant notre virage ? On parle d’intrusion sur le terrain, mais pour moi le terrain démarre derrière la ligne blanche. Alors OK, juridiquement, je me trouvais peut-être sur le terrain et je vais le payer. (…) Je suis quasiment certain de ne pas avoir touché Lucas Buades. Je pousse le numéro 25 (Clément Depres, remplaçant ce soir-là, ndlr).» Une déclaration qui ne vas pas arranger les affaires du supporter.

