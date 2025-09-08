Allemagne : un joueur est sorti sous les huées du public

Nouvelle star du football allemand, Nick Woltemade (23 ans) vient de rejoindre Newcastle contre 90 millions d’euros en provenance de Stuttgart. Titulaire en sélection, il a toutefois payé le rassemblement raté de son pays. Muet contre la Slovaquie (défaite 2-0) et l’Irlande du Nord (victoire 3-1), il a été hué lors de son remplacement lors de ce dernier match.

«Je ne suis pas d’accord. C’est un jeune joueur qui traverse une période difficile. Avec beaucoup de problèmes de transfert, des allers-retours et a pris l’avion pour l’Angleterre et est de retour ici. Ce n’est pas facile. Il faut se mettre à sa place, peu de gens le font. Je trouve ça dommage, mais c’est le football», a ainsi déclaré son coéquipier Nadiem Amiri qui l’a soutenu.