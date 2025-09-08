Menu Rechercher
Commenter 5
Eliminatoires CM - Europe

Allemagne : un joueur est sorti sous les huées du public

Par Aurélien Macedo
1 min.
Nick Woltemade @Maxppp
Allemagne 3-1 Irlande du N.

Nouvelle star du football allemand, Nick Woltemade (23 ans) vient de rejoindre Newcastle contre 90 millions d’euros en provenance de Stuttgart. Titulaire en sélection, il a toutefois payé le rassemblement raté de son pays. Muet contre la Slovaquie (défaite 2-0) et l’Irlande du Nord (victoire 3-1), il a été hué lors de son remplacement lors de ce dernier match.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas d’accord. C’est un jeune joueur qui traverse une période difficile. Avec beaucoup de problèmes de transfert, des allers-retours et a pris l’avion pour l’Angleterre et est de retour ici. Ce n’est pas facile. Il faut se mettre à sa place, peu de gens le font. Je trouve ça dommage, mais c’est le football», a ainsi déclaré son coéquipier Nadiem Amiri qui l’a soutenu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Allemagne
Nick Woltemade

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Allemagne Flag Allemagne
Nick Woltemade Nick Woltemade
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier