BL : le Bayer Leverkusen corrige Greuther Fürth, l'Union Berlin renverse Leipzig

Pour la 31eme journée, cinq matches de Bundesliga avaient lieu ce samedi à 15h30 à commencer par le RB Leipzig de Christopher Nkunku qui recevait l'Union Berlin. Ultra dominés, les hommes de Domenico Tedesco trouvaient la faille sur leur premier tir de la rencontre grâce à Yussuf Poulsen (46e). Un but qui aurait pu offrir un court, mais précieux succès au club de la marque autrichienne. Mais les Berlinois égalisaient en fin de match grâce à Michel (87e) et finissaient même par arracher la victoire avec Behrens (90e). Leipzig perd une place et devient quatrième du classement puisque le Bayer Leverkusen s'est imposé cet après-midi. Face à la lanterne rouge Greuther Furth, la bande à Moussa Diaby a tranquillement assuré un succès (4-1) grâce notamment à des buts de Schick (8e), Azmoun (18e) et Paulinho (58e).

Dans le bas de tableau, l'Arminia Bielefeld, relégable, a chuté face au Cologne d'Anthony Modeste. Le Français, qui a offert la victoire à son équipe ce samedi (3-1), a inscrit son 20eme but de la saison toutes compétitions confondues. Le Borussia M'gladbach qui menait pourtant de deux buts face à Fribourg, a fini par craquer et a concédé le nul (3-3). Malgré des buts de Bensebaini (3e) et Embolo (13e) et Stindl (90e), Grifo (49e), Gunter (61e) et Lienhart (83) permettaient à Fribourg de repartir avec un point. Enfin, dans un match alléchant entre Hoffenheim et Francfort, les deux équipes se partagent les points. Après avoir marqué contre son camp (12e), le Français Evan Ndicka égalisait quelques minutes plus tard (32e) avant d'offrir le second but à son coéquipier Kamada (66e) mais Hoffenheim finissait par égaliser en fin de match.

Tous les résultats de 15h30