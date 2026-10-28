SS Lazio : Romano Benito Floriani Mussolini impressionne l’Italie

Le 27 octobre 1922 est une date marquante de l’histoire italienne. En effet, c’est le début de la marche sur Rome qui amènera Benito Mussolini et le fascisme au pouvoir en Italie. Le début d’une période terrible pour le pays qui sera suivie de la Seconde Guerre mondiale. 104 ans plus tard, Mussolini marche de nouveau sur Rome, mais cette fois-ci, il n’est pas question de politique. Arrière-petit-fils du dictateur italien, Romano Benito Floriani Mussolini s’impose du côté de la SS Lazio comme l’un des titulaires de Gennaro Gattuso. Une belle récompense pour un joueur dont l’histoire est profondément marquée à son arbre généalogique.

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Un héritage lourd à porter

S’il est difficile pour les fils de légendes du football d’endosser le nom de leur père pour leur héritage, Romano Benito Floriani Mussolini est dans une situation encore plus complexe. Responsable d’environ 1 million de morts sur les 23 ans durant lesquels il a dirigé l’Italie, son arrière-grand-père Benito Mussolini est le fondateur du fascisme en Italie et fera basculer le pays dans le camp de l’Allemagne nazie d’Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, si Benito Mussolini a été exécuté puis pendu par les pieds avec sa maîtresse Clara Petacci le 29 avril 1945, ses descendants ont pu vivre une vie loin d’être marginale.

Son quatrième fils Romano Mussolini a été un pianiste et peintre italien, il est le grand-père de Romano Benito Floriani Mussolini. Ce dernier a pour mère Alessandra Mussolini qui est une femme politique de centre-droit et sa grande-tante n’est autre que l’illustre Sophia Loren. Une famille loin d’être ordinaire pour le joueur dont le père Mauro Floriani a été condamné à un an de prison pour avoir eu des relations avec des prostituées mineures en 2014. Pourtant malgré cela, le jeune Romano Benito Floriani Mussolini va réussir à faire son bonhomme de chemin dans le football. Formé du côté de la SS Lazio, il va toutefois devoir batailler pour s’y imposer.

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La polémique de son nom et sa montée en puissance

Envoyé en prêt du côté de Pescara en Serie C lors de la saison 2023/2024, il a su inverser la tendance pour s’imposer totalement comme titulaire au fil de la saison (32 apparitions). L’année suivante, il a rejoint la Serie B du côté de Juve Stabia pour une nouvelle expérience positive (37 matches, 1 but et 4 offrandes). Pour autant ce passage a été marqué d’une polémique lors du match contre Cesena où il a marqué son tout premier but professionnel en décembre 2024. Des supporters en tribunes ont effectué des saluts romains pour célébrer le but de leur joueur. Pour autant, cela n’a pas freiné l’ascension du droitier qui évoluait la saison dernière avec Cremonese.

Un troisième prêt où il a encore été à la hauteur (29 matches disputés, 3 passes décisives) malgré la relégation du club en Serie B. De son côté, le principal intéressé a encore dû se défendre des moqueries autour de son nom, lui dont le flocage arborait "Mussolini" : «en ce qui concerne mon nom, ça n’a jamais été un problème pour moi. Depuis que je joue au football, je n’ai pensé qu’à jouer. Ça a surtout posé un problème aux autres, pas à moi. C’est un poids pour certains, mais pas pour moi. Moins on en parle, mieux c’est. Je suis ici pour jouer, pour m’exprimer sur le terrain pas pour autre chose. C’est ce que je voulais préciser dès le départ surtout maintenant que je joue en Serie A». Cet été, la Lazio a dû faire face à des problèmes économiques et a peu dépensé. Cela a donc ouvert une brèche pour le joueur italien.

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Romano Benito Floriani Mussolini explose à la Lazio

En concurrence avec les vieillissants Manuel Lazzari (32 ans) et Adam Marusic (34 ans), il a totalement fait son trou cette saison. Titulaire lors des 9 premiers matches de Serie A de la Lazio, il n’a pas encore connu la défaite, participant au début de saison canon du club romain. Les Biancocelesti ont remporté 8 rencontres pour un match nul et pointent à la première place avec 25 points juste devant l’Inter Milan, l’AS Roma et Côme. Un joli tour de force pour Gennaro Gattuso et sa bande qui n’étaient pas évoqués comme des prétendants crédibles pour un top 4 en début de saison. Acteur important de ce début d’exercice rêvé, Romano Benito Floriani Mussolini se distingue. Ce mardi contre Sassuolo, lors de l’éclatant succès 6-2, il a d’ailleurs marqué son premier but sous les couleurs du club romain.

😮‍💨 | Romano Floriani Mussolini y est aussi allé de son but dans ce festival de la Lazio ! Premier but en Serie A pour l’Italien ! 🎯🇮🇹 #SassuoloLazio #SerieA



Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 https://t.co/XLpjpRr2a0 — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2026

Rapide dans son couloir et en constante évolution, il dispose d’une motivation importante et passe les paliers progressivement sans aller trop vite. Attendu pour jouer les doublures, le latéral de 23 ans est finalement incontournable et savoure ce début d’exercice totalement inattendu. «C’est incroyable d’avoir marqué aujourd’hui. J’y tenais beaucoup pour les nombreux supporters qui ont fait le déplacement, c’est ma façon de les remercier pour tout leur amour. On avait l’impression de jouer à domicile» confiait-il à DAZN après son premier but avec le club romain. Il glissait aussi un petit mot pour Gennaro Gattuso : «le secret, c’est la liberté qu’il me donne, ainsi qu’au latéral gauche : il nous encourage à attaquer et surtout, il insiste pour qu’on reste toujours très concentrés.» Sous contrat avec la Lazio jusqu’en juin 2028 mais avec une option de deux ans, il est d’ailleurs évoqué dans les petits dossiers de l’Inter Milan pour éventuellement remplacer Luis Henrique cet hiver. Jamais appelé en sélection italienne, il pourrait voir son nom rapidement revenir aux oreilles du sélectionneur Roberto Mancini. En quelques semaines, Romano Benito Floriani Mussolini est en train de conquérir l’Italie du football.