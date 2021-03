Carabao Cup : du public pour la finale à Wembley ?

Malgré la situation actuelle, de plus en plus de dirigeants envisagent un retour du public dans les stades à moyen terme, comme c’est le cas avec Aleksander Ceferin et l’Euro cet été. Alors que des spectateurs ont déjà pu retourner au stade en Allemagne, il se pourrait que l’Angleterre suive le mouvement.

En effet, selon le Daily Mail, la finale de la Carabao Cup le 25 avril prochain opposant Manchester City à Tottenham à Wembley pourrait accueillir jusqu’à 8 000 personnes. La Fédération discuterait en ce moment avec le gouvernement pour organiser cet événement. La majorité des milliers de billets proposés serait pour le personnel de la santé publique du Royaume-Uni, et les autres parts pour les supporters des deux clubs. Reste encore à définir si oui ou non, des tests négatifs ou des certificats de vaccination seront demandés aux chanceux qui auront peut-être l'occasion de retourner au stade.