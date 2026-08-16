Trophée des Champions : Dino Toppmöller explique comment il a terrassé le PSG

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire du RC Lens face au PSG (1-0), Dino Toppmöller n’a pas caché sa satisfaction et a détaillé son plan d’action face au club de la capitale. «On savait avant le match qu’on allait souffrir car le PSG a une qualité incroyable avec tous leurs joueurs et un top coach mais je suis très fier de mon équipe qui a mis en place ce qu’on a demandé et avec le stade ici on peut faire mal à tout le monde, à n’importe quelle équipe. L’ambiance était incroyable, les supporters ont beaucoup aidé et on est très content de la victoire. On m’a parlé avant de la magie de Bollaert mais il faut le vivre, on remporte ce trophée, c’est la première fois pour le club et on bat le PSG», a tout d’abord avoué le nouveau coach lensois.

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Et de poursuivre sur la partie tactique : «face au PSG, ce qui compte d’abord c’est la phase défensive, il faut bien contrôler, on sait que Paris va contrôler mais il faut demander un rôle à chaque joueur. J’espérais qu’on reste calme avec le ballon car ce genre d’équipe n’aime pas courir derrière le ballon. Les joueurs ont très bien fait mais on peut encore améliorer des choses. Avec le carton rouge, on a dû encore plus défendre mais on a encore très bien fait les choses à ce moment-là et je suis très fier de cette équipe. C’était un moment très fort pour le club. L’idée était de bien contrôler le milieu c’est le plus important face à cette équipe du PSG et les joueurs l’ont très bien fait». Pour conclure, le technicien allemand a finalement justifié sa très bonne maitrise de la langue française : «j’ai appris le français à l’école pendant 9 ans, tu perds un peu la langue quand tu ne parles pas mais après j’ai continué à le pratiquer et même si ce n’est pas top je pense que tout le monde peut comprendre ce que je veux dire». Tout le monde a surtout compris les ambitions lensoises avec l’homme de 45 ans…