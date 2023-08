Al-Ittihad prépare une opération à 300 M€ pour Mohamed Salah

La suite après cette publicité

L’hiver dernier, Al Nassr a frappé fort en recrutant Cristiano Ronaldo. Le Portugais était d’ailleurs libre à cette époque. Beaucoup pensaient que ce ne serait qu’un gros coup. Mais les écuries de Saudi Pro League ont prouvé le contraire en enrôlant plusieurs joueurs connus en Europe. Al-Hilal a réussi à faire venir Neymar, qui n’était pourtant pas emballé au départ. Même chose pour Al Nassr, qui a mis la main sur Sadio Mané.

De son côté, Al-Ittihad a réussi l’impossible en délogeant Karim Benzema du Real Madrid. Capitaine et leader offensif des Merengues, le Nueve a finalement dit oui à l’écurie saoudienne. Malgré quelques rumeurs au sujet d’un conflit avec son coach, le Français se sentirait bien en Arabie saoudite où il évolue notamment avec N’Golo Kanté et Fabinho. Mais son club a encore une idée pour compléter son effectif.

Objectif Mohamed Salah

En effet, dans ses pages intérieures, la Gazzetta dello Sport explique qu’Al-Ittihad fait son possible pour recruter une nouvelle star. Il s’agit de Mohamed Salah (31 ans). Ce n’est pas la première fois que le Pharaon est lié à la Saudi Pro League cet été. Mais son agent avait plus ou moins démenti. Mais d’après la publication au papier rose, Al-Ittihad est déterminé à tenter le très gros coup Mohamed Salah.

La GdS évoque une offensive ces dernières heures. Le média italien précise que l’écurie saoudienne va offrir environ 100 millions d’euros à Liverpool pour son joueur. Pour l’international égyptien, Al-Ittihad compte proposer 200 millions d’euros sur trois ans. Le club de SPL, qui prépare donc une opération globale de 300 millions d’euros (transfert et salaire) veut l’associer à Karim Benzema. Ce qui explique peut-être le départ de Jota, qui va libérer une place de joueur extra communautaire au sein de l’effectif d’Al-Ittihad. Mais il n’est pas certain que Jürgen Klopp et Liverpool laissent filer Salah.